О том, чем живет сегодня литературная Россия, можно ли говорить о спаде интереса к поэзии, о современных поэтах, о журнале «Юность», его коллективе авторов и «литературной преемственности» поколений – главред журнала Валерий Дударев.
Речь также пойдет о Бунине и «Бунинских чтениях» и о том, возможно ли представить Украину без русских писателей.
«Визави с миром». В. Дударев о журнале «Юность» и литературной России.
Гость программы: главный редактор журнала «Юность» Валерий Дударев.
Ведущий: Армен Оганесян.
Источник — РИА Новости