На главную Главная » События » "Визави с миром". В. Дударев о журнале "Юность" и литературной России О том, чем живет сегодня литературная Россия, можно ли говорить о спаде интереса к поэзии, о современных поэтах, о журнале «Юность», его коллективе авторов и «литературной преемственности» поколений – главред журнала Валерий Дударев.

Речь также пойдет о Бунине и «Бунинских чтениях» и о том, возможно ли представить Украину без русских писателей.

«Визави с миром». В. Дударев о журнале «Юность» и литературной России.

Гость программы: главный редактор журнала «Юность» Валерий Дударев.





Ведущий: Армен Оганесян. Ведущий: Армен Оганесян. Источник — РИА Новости





