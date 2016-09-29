Стихи Есенина, коллекция Маквея, курица Мухаревского и константиновские котятки.
|В селе Константинове Рязанской области весело и непринужденно прошла международная есенинская конференция. В связи с тем, что как-то излишне старательно некоторые политики вбрасывают в обывательское сообщество информацию о том, что якобы поэзия Есенина лишь для России, главной темой форума стал разговор о востребованности лирики поэта в ближнем и дальнем зарубежье. А изюминкой оказалось огромное собрание зарубежных есенинских изданий, собранное и переданное в дар музею в Константиново англичанином Гордоном Маквеем. Лишь малая часть коллекции смогла поместиться на стендах конференции. Но подробно и проникновенно о судьбе английского литературоведа, хранителя есенинских изданий, рассказала доктор филологических наук Ольга Воронова.
В работе мероприятия приняли участие кандидат филологических наук Максим Скороходов, доктор филологических наук Наталья Шубникова-Гусева, Сергей Пяткин, Нина Солобай и др.
Кроме официальных докладов было много интересного в кулуарах. Например, кандидат филологических наук Наталья Устименко из Ростова-на-Дону порадовала единомышленников сообщением о беспрецедентном росте популярности поэзии Есенина среди казачества
|Народный есениновед
Марк Мухаревский готов
принять награду.
Фото Марианны Дударевой
|А после доклада представителя творческой группы журнала «Юность», кандидата филологических наук Марианны Дударевой, о тайнах есенинского рождения житель села Константинова, кандидат филологических наук Ольга Аникина вдруг
|заговорила о смерти поэта. Другой житель Константинова, хранитель есенинского наследия, доктор филологических наук Константин Воронцов с благодарностью вспоминал своего друга, продолжателя есенинского дела жителя соседнего Федякина Константина Паскаля. Так произошла внеочередная смычка города и деревни.
В финале праздника есенинской поэзии главный редактор журнала «Юность» и просто поэт Валерий Дударев наградил юбилейным номером издания представителя народного есениноведения, старейшего участника всех есенинских торжеств Марка Мухаревского. В свою очередь, Марк Николаевич за торжественным обедом предлагал всем желающим съесть принесенную им курицу. Воистину доброе человеческое сердце важнее любого экономического вычисления.
А по Константинову бродили довольные коты, кошки, котики и котятки. Светлая правота Сергея Александровича дополняла извечную грусть хрустального осеннего воздуха: «Ах, как много на свете кошек! Нам с тобой их не счесть никогда…»
Источник — ЗАВИСИМАЯ ГАЗЕТА