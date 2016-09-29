В финале праздника есенинской поэзии главный редактор журнала «Юность» и просто поэт Валерий Дударев наградил юбилейным номером издания представителя народного есениноведения, старейшего участника всех есенинских торжеств Марка Мухаревского. В свою очередь, Марк Николаевич за торжественным обедом предлагал всем желающим съесть принесенную им курицу. Воистину доброе человеческое сердце важнее любого экономического вычисления.

А по Константинову бродили довольные коты, кошки, котики и котятки. Светлая правота Сергея Александровича дополняла извечную грусть хрустального осеннего воздуха: «Ах, как много на свете кошек! Нам с тобой их не счесть никогда…»

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