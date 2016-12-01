На главную Главная » События » Встреча с главным редактором журнала «Юность» Валерием Дударевым и литературоведом Марианной Дударевой Атырауский государственный универистет имени Халела Досмухамедова посетили главный редактор литературно-художественного и общественно-политического журнала «Юность» Валерий Дударев и литературовед, фольклорист, кандидат филологических наук Марианна Дударева.

Первый номер «Юности» — советского, а затем российского литературно-художественного иллюстрированного журнала для молодёжи впервые вышел в свет в Москве, в июне 1955 года. Журнал был основан по инициативе Валентина Катаева, который стал первым главным редактором. Молодым читателям тех времен журнал казался ярким и необычным, и тираж быстро поднялся со ста пятидеся¬ти тысяч до миллиона. В 1988 году, за всю историю журнала, его тираж составил более трех миллиона экземпляров. «Юность» отличалась от остальных литературных журналов большим интересом к общественной жизни и окружающему миру. Существовали постоянные разделы «Наука и техника», «Спорт», «Факты и поиски». Одним из первых журнал осветил явление бардовской песни, рассказал его главный редактор Валерий Дударев. На страницах журнала в свое время были напечатаны такие известные произведения, как «А зори здесь тихие…» Б.Васильева, «Хуторок в степи» В.Катаева, «Незнайка в солнечном городе» Н.Носова, «Не стреляйте в белых лебедей» Б.Васильева, «Сто дней до приказа» Ю.Полякова. При своей жизни специально для издания в журнале отбирала стихи и Анна Ахматова. Это было в 1964 году.

Во время встречи была организована викторина. Студенты и преподаватели, правильно ответившие на вопросы главного редактора , в качестве памятного подарка получили по одному номеру журнала «Юность» и специальные значки. Затем уже сами смогли задать вопросы о русской поэзии, поэтах и прозаиках, драматургах и писателях. Источник — ATYRAU UNIVERSITY



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