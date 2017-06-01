На главную Главная » События » Филатов-фест-2017 Финал Третьего Всероссийского фестиваля поэзии и драматургии имени Леонида Филатова состоялся 9 июня в «Доме Высоцкого на Таганке». Победителем в номинации «Драматургия» стала Кристина Кармалита из Новосибирска с пьесой «Обряд развенчания», а лучшим поэтом (как по мнению членов жюри, так и по мнению зрителей) стал Алексей Зайцев. Всего в этом году в конкурсе приняли участие более 2000 авторов в возрасте до 30 лет из более чем 100 городов России. Драматург и член жюри Елена Исаева отметила, что «Кристина — уже профессионально работающий автор, сейчас заканчивает ВГИК. Как сказал один из великих, «Драма — жизнь, очищенная от ее скучных подробностей». Кристина умеет это делать — очищать жизнь от скучных подробностей и перестраивать в драму. Это очень редкий дар. Драматургов всегда рождается меньше, чем прозаиков и поэтов, а этот год меня порадовал сильными конкурсантами».

В поэтическом конкурсе в этом году победил Алексей Зайцев — инженер-конструктор из подмосковного города Щелково, уже прозванный некоторыми коллегами «Хармсом и Маршаком наших дней».

Председателя жюри, литературоведа Игоря Волгина, победа Алексея не удивила: «Когда в 1918 году избирали Короля Поэтов в Политехническом музее, то кто победил? Не Маяковский, а Северянин. У публики ведь свои интересы. Я тоже поставил довольно высокий балл Алексею Зайцеву, потому что он чувствует слово, он играет со словом. Ему обязательно надо писать детские стихи, что зачастую сделать гораздо сложнее, чем написать взрослое стихотворение. Ребенок ведь очень чувствителен к этой игре и терпеть не может занудство». В состав жюри «Филатов-феста-2017» вошли 16 человек — Елена Исаева, Александр Вулых, Вадим Степанцов, Андрей Щербак-Жуков, Алексей Тараканов, Эдуард Бояков, Владимир Завикторин, Всеволод Емелин, Евгений Бунимович, Сергей Арутюнов, Михаил Довженко, Алексей Витаков, Амарсана Улзытуев, Александр Чистяков, Игорь Волгин, Светлана Шетракова. У каждого из членов жюри свой собственный взгляд на то, какой должна быть современная поэзия, поэтому итоговый результат до последней секунды не может предсказать никто. Художественный руководитель фестиваля Влад Маленко со сцены неоднократно подчеркивали мысль, что проигрыш на финале «Филатов-феста» — уже успех. Каждый из тех, кто дошел до заключительного этапа – уже победитель. Член жюри, поэт Всеволод Емелин отметил, что «организаторам фестиваля удалось придумать эффективный лифт поиска и продвижения поэтов». Наиболее талантливые и активные участники фестиваля присоединяются к команде Московского театра поэтов, основанного Владом Маленко в 2014 году. Посмотреть как это было помогут фотографии Ивана Филимонова. Представляем вам одно из стихотворений Алексея Зайцева. ИГОРЕК И ХОРЕК I Жизнь Игорька была горька, пока он не купил хорька. II Ведь отвлекал его хорёк от Олек, Борек и Серёг: он бороздил штанины брюк, искусно прятал кошелёк, с разбега прыгал на утюг (и тут же мчался наутёк), терзал у кепки козырёк… Однажды хвост макнул в чаёк — и рисовал каляк-маляк и вдоль стола, и поперёк (на это глядя, Игорёк от хохота сгибался в крюк и издавал то кряк, то хрюк). То исполнял смертельный трюк: навстречу буре передряг (на люстру) лезет, как моряк — и с люстры — бряк! А то хорёк гонял по кухне пузырёк, себе взбивая хохолок, а Игорька сбивая с ног. (Едва ли кто-то из Серёг всё это повторить бы смог). Хорёк был — вот такой зверёк! III И вот однажды Игорёк глубокомысленно изрёк: «Как жаль, что Боря — не хорёк! Как жаль, что горе — не хорёк, Серёжа с Олей — не хорёк… Как жаль, что маленький мирок, в котором я себя обрёк на тяжесть жизни — не хорёк» — вздохнул, зевнул и снова лёг. IV Он думал, что подвёл итог. V Но верю я, что Игорёк, однажды выйдя за порог, увидит: солнце-то — хорёк! И дуб, и клён, и тополёк, и лето — маленький хорёк! И жизнь, и люди в ней — хорьки! И мир велик. И дни легки.



(Фото — Иван Филимонов)