Приглашаем Вас 17 ноября 2017 года в 18.00 в Московский Дом книги на Арбате на авторскую встречу и презентацию книги «Крыса и другие злые рассказы. Пугало. Сумеречные новеллы» известного шведского писателя Мелкера Гарая. Новеллы мастерски написаны. Они даже слишком откровенно обнажают зло. Впечатление очень сильное. Волосы становятся дыбом, от осознания того, как зло может выглядеть. В программе презентации: Пресс-конференция

Чтение новелл и рассказов автора

Автограф-сессия, фото-сессия

Подарки читателям

Фуршет

О книге:

«Простота новелл Гарая обманчива, напоминает творчество Кафки и Лагерквиста».

Кристиан Лундберг, «Культурсидан»

Мелкер Гарай будто бы видит нас насквозь, а его умные и правдивые рассказы и новеллы, затрагивая читателя до недр души, самых потаенных уголков, расскажут очень многое о природе зла и обличьях, которые оно принимает.

Произведения Мелкера Гарая привлекают читателей в разных странах. Автор находится на пике времени и представляет собой мейн-стрим в ряду писателей экзистенциалистов современности. Шведская литературная критика заговорила о нем с выхода дебютного романа «Тайные заметки церковного сторожа», выпущенного в 2008 году, сравнив литературное творчество Мелкера Гарая с Хулио Кортасаром, Франц Кафка, Пером Лагерквистом.

Наиболее известные, яркие произведения автора в России: «Пугало», «Крыса и другие злые рассказы» (книги «Диалоги», «Скрипты на закате. Афоризмы» изданы в Европе). Парадокс, ирония, увлекательный сюжет и чувство «черного юмора» привлекательны для читателей разных стран, без исключения. Его произведения переведены более чем на 10 языков мира. Переводчик Мелкера Гарая – Катарина Мурадян.

Мелкер Гарай – владелец и издатель журнала о культуре и философии Opulens, в котором публикуются видные деятели искусства и мыслители европейских стран.

Мелкер Гарай (полное имя Мелкер Бент-Инге Гарай) – автор романов и новелл, эссе и афоризмов, родился 11 апреля 1966 года в Чили, в городе Токопилья. В 1970-е годы переехал с семьей в Швецию и живет сейчас в Норченинге. Получил гуманитарное университетское образование. Член Шведского союза писателей и Чилийского Союза писателей. Книги Мелкера Гарая представлены на ежегодных международных книжных ярмарках, где пользуются спросом издателей и высоко оценены литературными критиками разных стран.

Короткометражный фильм «Комета», основанный на рассказе Мелкера Гарая, номинирован на приз «Золотой медведь» на Берлинском фестивале 2017 года. Мелкер Гарай – писатель, талант которого непрерывно развивается от философского размышления к сложной драматургии.

Мелкер Гарай – художник-абстракционист, картины которого выставляются в ведущих галереях Европы и Латинской Америки. В 2017 году его работы были представлены на вернисаже в ЦДХ. В своей живописи он использует смешанные техники, яркую палитру и объемные конструкции, которые выходят за рамки холста и представляют экспериментальное направление современного искусства.

Жизненная философия автора отражается как в его литературном творчестве, так и в живописи.