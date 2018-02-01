Теперь страницами всеми любимого журнала «Юность», основанного по инициативе Валентина Катаева в 1955 году, можно насладиться на волнах радиостанции «Русский мир»! События становятся историей, люди – легендами. Прошло более шестидесяти лет и этот журнал по-прежнему передаёт шум времени, которое никогда не повторится, и кто знает, может быть, именно текущий год принесёт новые исторические имена? Будем держать руку на пульсе вместе с главным редактором «Юности» – Валерием Дударевым.

Есть вещи, которые возвращают и объединяют далёкое и близкое. Именно в этом и убедимся сегодня вместе с гостями программы — литературоведом, кандидатом филологических наук Марианной Дударевой, советским и российским критиком Львом Аннинским и прозаиком, драматургом Натальей Якушиной.

Программу ведёт Валерий Дударев.

УЖЕ В ЭФИРЕ: https://www.russkiymir.ru/media/radio2/programs/all/236564