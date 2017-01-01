Содержание журнала «Юность» за 2017 год
Проза
Ильдар Абузяров
Падение
Рассказ4
Муж на день Рассказ12
Леонид БЕЖИН
ФИЛ И ФОБ Маленькая повесть10
Иван Гобзев
ЗАЧЕМ УЧИТЬ МАТЕМАТИКУ Повесть5, 6, 7, 8, 9
Кирилл Ермичёв
АЙСБЕРГ ЗА ДВА ДОЛЛАРА Повесть1, 2, 3
Александр Капусткин
НОВЫЙ ГОД ПО-ИТАЛЬЯНСКИ Рассказ5
Владимир КАЧАН
ПОХИЩЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ
Комедийный детектив с приятным финалом9, 10, 11, 12
Алексей Леснянский
ГАМЛЕТЫ В ПОРТЯНКАХ Роман7, 8, 9, 10, 11, 12
Умер Алексин. «ДА НЕ СУДИМ БУДЕШЬ!..»
Прощальное слово Альберта Лиханова5
Михаил Моргулис
ХОХЛУША8
Иван Образцов
ДВА РАССКАЗА3
Ольга Покровская
Георгий Пряхин
MORITURI TE SALUTANT! Роман1
Данила Трофимов
СПАСИБО, ЧТО ВЫ БЫЛИ Повесть1, 2, 3
Елена Тулушева
ДВА РАССКАЗА6
Поэзия
Владимир
Алейников:
«Пусть все находится в движении…»
Беседовал Юрий Татаренко. Стихотворения7
Галина Данильева12
Наталия Елизарова12
Евгений Каминский2
Александр КЛИМОВ-ЮЖИН10
Валерий Кулешов1
Дана Курская5
Надежда Мирошниченко11
Сергей Николаев8
Любовь НОВИКОВА9
Виктор Петров4
Виктор Пронин5
Анастасия Пчелова4
Сергей Сутулов-Катеринич3
Элина СУХОВА10
Татьяна Черыгова8
Андрей Шацков2
Клементина Ширшова2
Алексей Шмелёв3
Варвара Юшманова6
Наталия Ясницкая6
Умер Евтушенко
Ушел в вечность Прощальное слово Михаила Моргулиса4
100 книг, которые потрясли мир
Елена Сазанович
ТЕЛЕГРАММА В СТРАНУ ПАУСТОВСКОГО6
Чудики из страны Шукшина12
Наследие
Евгений Чириков
ЮНОСТЬ Роман1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
Михаил Чириков
Вспоминая «Юность» Послесловие12
Ирина Рыленкова
Слово о Николае Рыленкове
КОКТЕБЕЛЬ И «КОКТЕБЕЛЬСКАЯ ЭЛЕГИЯ» Очерк2
Иноземный сюжет
Рубрику ведет Евгений Никитин
Гарольд Томпсон Рич
ЗАТОНУВШАЯ ИМПЕРИЯ1, 2, 3, 4, 5, 6
Альфред Клабунд
ЛЕТЧИК Рассказ. Перевод Валерии Голоховой4
Элси Спайсер ЭЕЛЛС
ПОСЛАННИКИ7
ПОЧЕМУ СОБАКИ ОБНЮХИВАЮТСЯ8
СВЕЖИЕ ФИГИ9
Роберт Джей АРТУР — младший
ИНДУЛЬГЕНЦИЯ ОТ НЕГУ МА10, 11, 12
Томас ХАРДИ
ГРУСТНЫЙ ГУСАР ИЗ НЕМЕЦКОГО ЛЕГИОНА
Перевод Юрия Сенчурова10, 12
Разнообразие слога
Владимир Алейников
СтанО нашем андеграунде12
Максим Скороходов
ВРЕМЯ ПАУСТОВСКОГО Очерк11
Былое и думы
Борис КАТАЕВ
НА ХЛЕБОЗАГОТОВКАХ Вступление Владимира Катаева10, 11
Алла Марченко
ИЗ КНИГИ «ТАКОЕ ДЛИННОЕ ДЕТСТВО, ИЛИ
ПРОДЕЛКИ КЛИО»1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Анатолий ЮРКОВ
…ПРЕД ИМЕНЕМ ТВОИМ, ИЛИ ЗАСТОЛЬЕ С ВАЛЕНТИНОМ РАСПУТИНЫМ ПОСЛЕ КНИЖНОЙ ЯРМАРКИ Очерк9
Затаив дыхание
Евгений Иванов
Лицом к лицу
Алла Майкова4
СОВРЕМЕННАЯ ПОЭЗИЯ, ПРОЗА, ПУБЛИЦИСТИКА РЕСПУБЛИКИ КОМИ
ПУБЛИЦИСТИКА
Артур Артев
НА БЕРЕГУ ВЫМИ Очерк4
ПРОЗА
Елена Габова
ЗАЙЦЕВА НИНА ИЗ ЗАЙЦЕВА ПОЛЯ… Рассказ4
Елена Козлова
ШУНДЫР Сказка4
Григорий Спичак
СЕМЬ ЭФЕССКИХ ОТРОКОВ Рассказ4
Петр Столповский
ДЕД ЕРМИЛ Рассказ4
Олег Уляшев
НЕБЬЮЩИЙСЯ СТАКАН Рассказ4
ПОЭЗИЯ
Любовь Ануфриева4
Елена Афанасьева4
Сергей Журавлев4
Инга Карабинская4
Надежда Мирошниченко4
Андрей Попов4
Александр Поташев4
Наталья Стикина4
Александр Суворов4
Как беден наш язык!
Марианна Дударева
150000000 РУССКИХ ГЕРОЕВ В ПОЭМЕ В.В. МАЯКОВСКОГО1
МОТИВ ИГРЫ В «ТАМАНИ» М.Ю. ЛЕРМОНТОВА8
ПОЧЕМУ ЧЕЛН ЧЕРНЫЙ?10
ЗАЧЕМ МАШЕТ ГОЛОВА УШАМИ?11
Страницы Льва Аннинского
Заметки неисторика1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
Заметки нетеатрала1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12
Заметки немузыканта10
Заметки небогослова12
20-я комната (от пятнадцати и старше)
Евгений Иванов
ПОСЛАНИЕ… ПОКОЛЕНИЮ COCA-COLA6
Александра Луць
ЭХ, МОЛОДЕЖЬ! 2
Ирина МОНИСОВА, Наталья КОЛЬЦОВА
НА ПОДМОСТКИ КАК НА КАФЕДРУ10
Виктор Ткачев, Анна Лифиренко
СТЕНОГРАММА ОЧЕРЕДНОГО ЗАСЕДАНИЯ ХУДСОВЕТА ТЕАТРА УТОПИЙ К природе разногласий в труппе8
Лев ЯКОВЛЕВ, Марк ПЕРЕЛЬМАН, Александра ОЗЕРЕЦКАЯ,
Евдокия ХАРИТОНОВА, Елена ЯДРЕНЦЕВА9
Всякая всячина
Николай МИТРОФАНОВ
БОКСЕРСКИЕ ТАНЦЫ У КРЕМЛЕВСКОГО ГОНГА1
Игорь МИХАЙЛОВ
«ПАРИЖСКИЙ КАБИНЕТ» БУНИНА… В ОРЛЕ1
Женские веды
Светлана Кайдаш-Лакшина
О СУДЬБЕ БЫЛИН, О КНЯЗЕ ВЛАДИМИРЕ КРАСНОЕ СОЛНЫШКО, О РАСКОПКАХ ТУРА ХЕЙЕРДАЛА В НАШЕМ АЗОВЕ И ОСТГОТСКОМ КОРОЛЕВСТВЕ НА МЕСТЕ ДРЕВНЕЙ РУСИ 2
ДОМОСТРОЙ КАК АПОФЕОЗ РУССКОЙ ЖИЗНИ
Филологическое открытие7
Предкнижье
Алексей Варламов
РОМАН ДЛЯ КЛАССНОГО ЧТЕНИЯ8
Нина КурилЛо
ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ ОДНОГО ГОДА, ИЛИ КАК НИНОЧКА НИНОЙ-СЕРАФИМНОЙ СТАЛА Отрывок из романа8
Книжный развал
ЕВГЕНИЙ ЛЕСИН КАК ЗЕРКАЛО РУССКОЙ ЖИЗНИ Игорь Михайлов о книге Евгения Лесина «Лесин и немедленно выпил»5
СОБИРАТЕЛЬ ОБРАЗА. ПРОЗАРИЙ И СТИХОТОРИЙ Татьяна Риздвенко о книге Сергея Белорусца «Год Кота и Тигра, или Без названья…»5
ГИМН ХИБИНАМ Лев Аннинский об энциклопедическом справочнике Евгения Шталя «Литературные Хибины»7
ЗИГЗАГИ СУДЬБЫ Игорь Михайлов о книге Игоря Попова
«Страсти по Ремизову»7
ЗЕРКАЛЬНЫЕ ОТБЛЕСКИ ЗАПОРИЖЖЯ
Игорь Михайлов о книге Николая Железняка «Одинокие следы на заснеженном поле»7
ПРОФЕССИОНАЛЬНО ИСПОЛНЯЯ ФУНКЦИЮ ПОЭЗИИ
Владимир Хохлев о книге Андрея Шацкова «Первозимье»7
«И СТАЛ ВЛАДИМИР КНЯЖИТЬ…» Вера Харченко о книге Натальи Гранцевой «Чудо о Князе Крестителе»8
Марианна ДУДАРЕВА
РУСЬ, СТЕПЬ И ЗАЕЗЖИЙ ТАТАРСКИЙ ЯЗЫК
О книге А.Т. Хроленко «Введение в экофилологию»9
Борис РЯБУХИН
ТАЛАНТЫ ТАКОГО РОДА ЯВЛЯЮТСЯ ДОСТОЯНИЕМ ВСЕГО НАРОДА Отрывки из книги З. Донгак «Мама Нади Рушевой»9
Что возмутило вас?
Евгений Иванов
Александра ЛУЦЬ
ОТКЛИК НА СТАТЬЮ ЕЛЕНЫ САЗАНОВИЧ «ИВАН СЕРГЕЕВИЧ ТУРГЕНЕВ. “ОТЦЫ И ДЕТИ”» ИЗ РУБРИКИ «100 КНИГ, КОТОРЫЕ ПОТРЯСЛИ МИР»3
ПИСЬМО ВЕЛИКОГО ПИСАТЕЛЯ ЗЕМЛИ РУССКОЙ И.С. ТУРГЕНЕВА ЖУРНАЛУ «ЮНОСТЬ»5
Город кино
Марина Копылова
«АРТДОКФЕСТ» — ЗОНА КОНФЛИКТОВ И СВОБОДЫ Очерк1
Национальные образы мира
Баир Дугаров
ИЗ ЦИКЛА «СЕРЕБРЯНЫЕ СТРЕМЕНА»2
Ирина Монисова
КУЛЬТУРНАЯ ПОЛИФОНИЯ В ЛИРИКЕ БАИРА ДУГАРОВА 2
Марианна Дударева
ГЛАЗА ЛОСЯ ИЛИ ОБЛАКА СРЕДИ ГОР2
ПЕРЕВЕРНУТАЯ КОРОНА, ОЛЕНЬ ЗОЛОТЫЕ РОГА И БУНИН3
ВЗГЛЯД СО СТОРОНЫ. РУССКИЕ ПЕСНИ НА ЯЗЫКАХ ПЛАНЕТЫ5
ЧТО ЗА «БАБА»?7
Алла Марченко
Стал он кликать золотую рыбку…12
Нина Обрезкова
НА СЕМИ ЛОДКАХ Рассказ8
Вадим СМИРНОВ
КОСМОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ В ИЗУЧЕНИИ ДЕТСКОГО ФОЛЬКЛОРА3
Амарсана Улзытуев
АНАФОРЫ Послесловие Ирины Монисовой5
Рамазан Хуажев
РАССКАЗЫ Послесловие Ирины Монисовой11
Эльчин Эфендиев
ГОЛОВА Роман5, 7, 8, 10, 11, 12
Когда мы были на войне
Игорь Михайлов
ЗАБЫТЫЙ ПОЛК5
Судьба человека
Михаил Косой
НАСЛЕДНИК СУХОМЛИНСКОГО
О выдающемся педагоге Валерии Борисовиче Эдигее8
Голоса эпохи
Академик Игорь РЕШЕТОВ:
«ОЧЕНЬ СИЛЬНЫЕ БЫВАЮТ ЭМОЦИИ, КОГДА УВОДИШЬ БОЛЬНОГО ОТ НЕМИНУЕМОЙ СМЕРТИ»
Беседу вели Марианна и Валерий Дударевы10
Кулинариум
Георгий Кулишкин
ЕДА Миниатюра7
Татьяна Медиевская
САЛАТ ЛЮБВИ6
ВСПОМИНАЯ ПЛОВ6
ЛЮБИТЕ ЛИ ВЫ МОРОЖЕНОЕ?!6
Одним словом
Татьяна
Медиевская
невеста12
Творческий конкурс
Айла Агамирова г. Москва12
Софья Агачер США1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
Инна Александрова г. Москва1, 2, 3, 4, 5
Елена Баринова Ивановская область5
Андрей Барышников г. Санкт-Петербург5
Александр Беклемешев
Валентиновка — Москва III — Париж — Ульгат11
Галина Богапеко г. Москва1
Ольга Божко Саранск — Москва3
Татьяна Боронтова г. Рязань2, 3
Марина Дюранго Ташкент — Подмосковье2, 3
Александр Егоров г. Иркутск5
Елизавета Ипатова Брянская область3
Виктор Кашкин г. Москва1
Максим Климов Москва — Ивановская область4
Елена Климова Истринский район Подмосковья3
Рита КРАВЧЕНКО Краснодарский край10
Татьяна Кулакова г. Самара2
Вячеслав Курочкин Набережные Челны — Королев2
Татьяна Леонова г. Москва6
Марина ЛУНЕВА Ставрополье9
Юрий МАКАРОВ Липецкая область12
Михаил Нордштейн Беларусь — Германия…12
Марина Пескова г. Омск11
Диана Рыжакова Пенза — Москва11
Зулкар ХАСАНОВ г. Калуга10
Наталья Шахназарова п. Опалиха1
Александр Шеметов Крым1
Татьяна Шилова Брянская область3
Елена Яковлева Чита — Москва3
В конце концов / Детектив на ночь
Валерий Ильичев
НАВСТРЕЧУ ВЕЧНОСТИ Повесть1, 2, 3, 4
ЖИЗНЬ И КРИМИНАЛ (записки оперативного работника)5, 6, 7, 8
ЖЕСТОКИЕ ИГРЫ Очень опасная повесть9, 10, 11, 12
В конце концов / Зеленый портфель
Евгений Гончаров
ПРОПАВШАЯ ГОЛОВА Мистическая история7
Илья Криштул
МОСКВА Из цикла «Великие города мира»1
БОЛОГОЕ Из цикла «Великие города мира»2
КРУГЛОВСК Из цикла «Великие города мира»3
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Из цикла «Великие города мира»4
АРМАВИР Из цикла «Великие города мира»5
МЕЛОДИИ МОБИЛЬНЫХ ТЕЛЕФОНОВ8
ОДИН ДЕНЬ СО ЗВЕЗДОЙ9
АНТИКРИЗИСНОЕ ЭССЕ 10
Нина Шевчук
Если хочешь быть любимой12
Владимир Яковлев
ВО ВСЕМ ВИНОВАТА КАРМА6
КРУГОМ ВРАГИ 11
В конце концов / До востребования
Галка Галкина1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
В конце концов / Окололитературная критика
Проказник Гео1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
На стендах «Юности»
Александр Лосминский (Белоруссия)3