На главную Главная » События » Содержание журнала «Юность» за 2017 год Содержание журнала «Юность» за 2017 год Проза Ильдар Абузяров

Падение

Р ассказ 4

Муж на день Рассказ 12





Леонид БЕЖИН

ФИЛ И ФОБ Маленькая повесть10





Иван Гобзев

ЗАЧЕМ УЧИТЬ МАТЕМАТИКУ Повесть5, 6, 7, 8, 9





Кирилл Ермичёв

АЙСБЕРГ ЗА ДВА ДОЛЛАРА Повесть1, 2, 3





Александр Капусткин

НОВЫЙ ГОД ПО-ИТАЛЬЯНСКИ Рассказ5





Владимир КАЧАН

ПОХИЩЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ



Комедийный детектив с приятным финалом9, 10, 11, 12





Алексей Леснянский

ГАМЛЕТЫ В ПОРТЯНКАХ Роман7, 8, 9, 10, 11, 12





Умер А лексин. «ДА НЕ СУДИМ БУДЕШЬ!..»

Прощальное слово Альберта Лиханова 5





Михаил Моргулис

ХОХЛУША 8





Иван Образцов

ДВА РАССКАЗА 3





Ольга Покровская

ЛИЛОВЫЕ ЦВЕТЫ Повесть5, 6





Георгий Пряхин

MORITURI TE SALUTANT! Роман1





Данила Трофимов

СПАСИБО, ЧТО ВЫ БЫЛИ Повесть1, 2, 3





Елена Тулушева

ДВА РАССКАЗА 6



Поэзия Владимир

Алейников :

«Пусть все находится в движении…»

Беседовал Юрий Т атаренко. Стихотворения 7

Галина Данильева 12

Наталия Елизарова 12

Евгений Каминский 2

Александр КЛИМОВ-ЮЖИН10

Валерий Кулешов 1

Дана Курская 5

Надежда Мирошниченко 11

Сергей Николаев 8

Любовь НОВИКОВА9

Виктор Петров 4

Виктор Пронин 5

Анастасия Пчелова 4

Сергей Сутулов-Катеринич 3

Элина СУХОВА10

Татьяна Черыгова 8

Андрей Шацков 2

Клементина Ширшова 2

Алексей Шмелёв 3

Варвара Юшманова 6

Наталия Ясницкая 6





Умер Евтушенко

Ушел в вечность Прощальное слово Михаила Моргулиса4



100 книг, которые потрясли мир Елена Сазанович

ТЕЛЕГРАММА В СТРАНУ ПАУСТОВСКОГО 6

Чудики из страны Шукшина 12



Наследие Евгений Чириков

ЮНОСТЬ Роман1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12





Михаил Чириков

Вспоминая «Юность» Послесловие12





Ирина Рыленкова

Слово о Николае Рыленкове

КОКТЕБЕЛЬ И «КОКТЕБЕЛЬСКАЯ ЭЛЕГИЯ» Очерк2



Иноземный сюжет Рубрику ведет Евгений Никитин





Гарольд Томпсон Рич

ЗАТОНУВШАЯ ИМПЕРИЯ 1, 2, 3, 4, 5, 6





Альфред Клабунд

ЛЕТЧИК Рассказ. Перевод Валерии Голоховой4





Элси Спайсер ЭЕЛЛС

ПОСЛАННИКИ 7

ПОЧЕМУ СОБАКИ ОБНЮХИВАЮТСЯ 8

СВЕЖИЕ ФИГИ 9





Роберт Джей АРТУР — младший

ИНДУЛЬГЕНЦИЯ ОТ НЕГУ МА 10, 11, 12





Томас ХАРДИ

ГРУСТНЫЙ ГУСАР ИЗ НЕМЕЦКОГО ЛЕГИОНА



Перевод Юрия Сенчурова10, 12



Разнообразие слога Владимир Алейников

Стан О нашем андеграунде12





Максим Скороходов

ВРЕМЯ ПАУСТОВСКОГО Очерк11



Былое и думы Борис КАТАЕВ

НА ХЛЕБОЗАГОТОВКАХ Вступление Владимира Катаева10, 11





Алла Марченко

ИЗ КНИГИ «ТАКОЕ ДЛИННОЕ ДЕТСТВО, ИЛИ

ПРОДЕЛКИ КЛИО» 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8





Анатолий ЮРКОВ

…ПРЕД ИМЕНЕМ ТВОИМ, ИЛИ ЗАСТОЛЬЕ С ВАЛЕНТИНОМ РАСПУТИНЫМ ПОСЛЕ КНИЖНОЙ ЯРМАРКИ Очерк9



Затаив дыхание Евгений Иванов

ДОРОГА СОЛНЦА Эссе11, 12



Лицом к лицу Алла Майкова 4





СОВРЕМЕННАЯ ПОЭЗИЯ, ПРОЗА, ПУБЛИЦИСТИКА РЕСПУБЛИКИ КОМИ





ПУБЛИЦИСТИКА

Артур Артев

НА БЕРЕГУ ВЫМИ Очерк4





ПРОЗА

Елена Габова

ЗАЙЦЕВА НИНА ИЗ ЗАЙЦЕВА ПОЛЯ… Рассказ4

Елена Козлова

ШУНДЫР Сказка4

Григорий Спичак

СЕМЬ ЭФЕССКИХ ОТРОКОВ Рассказ4

Петр Столповский

ДЕД ЕРМИЛ Рассказ4

Олег Уляшев

НЕБЬЮЩИЙСЯ СТАКАН Рассказ4





ПОЭЗИЯ

Любовь Ануфриева 4

Елена Афанасьева 4

Сергей Журавлев 4

Инга Карабинская 4

Надежда Мирошниченко 4

Андрей Попов 4

Александр Поташев 4

Наталья Стикина 4

Александр Суворов 4



Как беден наш язык! Марианна Дударева

150000000 РУССКИХ ГЕРОЕВ В ПОЭМЕ В.В. МАЯКОВСКОГО 1

МОТИВ ИГРЫ В «ТАМАНИ» М.Ю. ЛЕРМОНТОВА 8

ПОЧЕМУ ЧЕЛН ЧЕРНЫЙ? 10

ЗАЧЕМ МАШЕТ ГОЛОВА УШАМИ? 11



Страницы Льва Аннинского Заметки неисторика1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

Заметки нетеатрала1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12

Заметки немузыканта10

Заметки небогослова12



20-я комната (от пятнадцати и старше) Евгений Иванов

ПОСЛАНИЕ… ПОКОЛЕНИЮ COCA-COLA 6





Александра Луць

ЭХ, МОЛОДЕЖЬ! 2





Ирина МОНИСОВА, Наталья КОЛЬЦОВА

НА ПОДМОСТКИ КАК НА КАФЕДРУ 10





Виктор Ткачев , Анна Лифиренко

СТЕНОГРАММА ОЧЕРЕДНОГО ЗАСЕДАНИЯ ХУДСОВЕТА ТЕАТРА УТОПИЙ К природе разногласий в труппе8





Лев ЯКОВЛЕВ, Марк ПЕРЕЛЬМАН, Александра ОЗЕРЕЦКАЯ,

Евдокия ХАРИТОНОВА, Елена ЯДРЕНЦЕВА9



Всякая всячина Николай МИТРОФАНОВ

БОКСЕРСКИЕ ТАНЦЫ У КРЕМЛЕВСКОГО ГОНГА 1





Игорь МИХАЙЛОВ

«ПАРИЖСКИЙ КАБИНЕТ» БУНИНА… В ОРЛЕ 1



Женские веды Светлана Кайдаш-Лакшина

О СУДЬБЕ БЫЛИН, О КНЯЗЕ ВЛАДИМИРЕ КРАСНОЕ СОЛНЫШКО, О РАСКОПКАХ ТУРА ХЕЙЕРДАЛА В НАШЕМ АЗОВЕ И ОСТГОТСКОМ КОРОЛЕВСТВЕ НА МЕСТЕ ДРЕВНЕЙ РУСИ 2

ДОМОСТРОЙ КАК АПОФЕОЗ РУССКОЙ ЖИЗНИ

Филологическое открытие7



Предкнижье Алексей Варламов

РОМАН ДЛЯ КЛАССНОГО ЧТЕНИЯ 8





Нина КурилЛо

ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ ОДНОГО ГОДА, ИЛИ КАК НИНОЧКА НИНОЙ-СЕРАФИМНОЙ СТАЛА Отрывок из романа8



Книжный развал ЕВГЕНИЙ ЛЕСИН КАК ЗЕРКАЛО РУССКОЙ ЖИЗНИ Игорь Михайлов о книге Евгения Лесина «Лесин и немедленно выпил»5





СОБИРАТЕЛЬ ОБРАЗА. ПРОЗАРИЙ И СТИХОТОРИЙ Татьяна Риздвенко о книге Сергея Белорусца «Год Кота и Тигра, или Без названья…»5





ГИМН ХИБИНАМ Лев Аннинский об энциклопедическом справочнике Евгения Шталя «Литературные Хибины»7





ЗИГЗАГИ СУДЬБЫ Игорь Михайлов о книге Игоря Попова

«Страсти по Ремизову»7





ЗЕРКАЛЬНЫЕ ОТБЛЕСКИ ЗАПОРИЖЖЯ

Игорь Михайлов о книге Николая Железняка «Одинокие следы на заснеженном поле»7





ПРОФЕССИОНАЛЬНО ИСПОЛНЯЯ ФУНКЦИЮ ПОЭЗИИ

Владимир Хохлев о книге Андрея Шацкова «Первозимье»7





«И СТАЛ ВЛАДИМИР КНЯЖИТЬ…» Вера Харченко о книге Натальи Гранцевой «Чудо о Князе Крестителе»8





Марианна ДУДАРЕВА

РУСЬ, СТЕПЬ И ЗАЕЗЖИЙ ТАТАРСКИЙ ЯЗЫК

О книге А.Т. Хроленко «Введение в экофилологию» 9





Борис РЯБУХИН

ТАЛАНТЫ ТАКОГО РОДА ЯВЛЯЮТСЯ ДОСТОЯНИЕМ ВСЕГО НАРОДА Отрывки из книги З. Донгак «Мама Нади Рушевой» 9



Что возмутило вас? Евгений Иванов

МОЯ УКРАИНА Эссе7, 9





Александра ЛУЦЬ

ОТКЛИК НА СТАТЬЮ ЕЛЕНЫ САЗАНОВИЧ «ИВАН СЕРГЕЕВИЧ ТУРГЕНЕВ. “ОТЦЫ И ДЕТИ”» ИЗ РУБРИКИ «100 КНИГ, КОТОРЫЕ ПОТРЯСЛИ МИР» 3





ПИСЬМО ВЕЛИКОГО ПИСАТЕЛЯ ЗЕМЛИ РУССКОЙ И.С. ТУРГЕНЕВА ЖУРНАЛУ «ЮНОСТЬ» 5



Город кино Марина Копылова

«АРТДОКФЕСТ» — ЗОНА КОНФЛИКТОВ И СВОБОДЫ Очерк1



Национальные образы мира Баир Дугаров

ИЗ ЦИКЛА «СЕРЕБРЯНЫЕ СТРЕМЕНА» 2





Ирина Монисова

КУЛЬТУРНАЯ ПОЛИФОНИЯ В ЛИРИКЕ БАИРА ДУГАРОВА 2





Марианна Дударева

ГЛАЗА ЛОСЯ ИЛИ ОБЛАКА СРЕДИ ГОР 2

ПЕРЕВЕРНУТАЯ КОРОНА, ОЛЕНЬ ЗОЛОТЫЕ РОГА И БУНИН 3

ВЗГЛЯД СО СТОРОНЫ. РУССКИЕ ПЕСНИ НА ЯЗЫКАХ ПЛАНЕТЫ 5

ЧТО ЗА «БАБА»? 7





Алла Марченко

Стал он кликать золотую рыбку… 12





Нина Обрезкова

НА СЕМИ ЛОДКАХ Рассказ8





Вадим СМИРНОВ

КОСМОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ В ИЗУЧЕНИИ ДЕТСКОГО ФОЛЬКЛОРА 3





Амарсана Улзытуев

АНАФОРЫ Послесловие Ирины М онисовой5





Рамазан Хуажев

РАССКАЗЫ Послесловие Ирины М онисовой11





Эльчин Эфендиев

ГОЛОВА Роман5, 7, 8, 10, 11, 12



Когда мы были на войне Игорь Михайлов

ЗАБЫТЫЙ ПОЛК 5



Судьба человека Михаил Косой

НАСЛЕДНИК СУХОМЛИНСКОГО

О выдающемся педагоге Валерии Борисовиче Эдигее8



Голоса эпохи Академик Игорь РЕШЕТОВ:

«ОЧЕНЬ СИЛЬНЫЕ БЫВАЮТ ЭМОЦИИ, КОГДА УВОДИШЬ БОЛЬНОГО ОТ НЕМИНУЕМОЙ СМЕРТИ»

Беседу вели Марианна и Валерий Дударевы10



Кулинариум Георгий Кулишкин

ЕДА Миниатюра7





Татьяна Медиевская

САЛАТ ЛЮБВИ 6

ВСПОМИНАЯ ПЛОВ 6

ЛЮБИТЕ ЛИ ВЫ МОРОЖЕНОЕ?! 6



Одним словом Татьяна

Медиевская

невеста 12



Творческий конкурс Айла Агамирова г. Москва 12

Софья Агачер США1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

Инна Александрова г. Москва1, 2, 3, 4, 5

Елена Баринова Ивановская область5

Андрей Барышников г. Санкт-Петербург5

Александр Беклемешев

Валентиновка — Москва III — Париж — Ульгат11

Галина Богапеко г. Москва1

Ольга Божко Саранск — Москва3

Татьяна Боронтова г. Рязань2, 3

Марина Дюранго Ташкент — Подмосковье2, 3

Александр Егоров г. Иркутск5

Елизавета Ипатова Брянская область3

Виктор Кашкин г. Москва1

Максим Климов Москва — Ивановская область4

Елена Климова Истринский район Подмосковья3

Рита КРАВЧЕНКО Краснодарский край10

Татьяна Кулакова г. Самара2

Вячеслав Курочкин Набережные Челны — Королев2

Татьяна Леонова г. Москва6

Марина ЛУНЕВА Ставрополье9

Юрий МАКАРОВ Липецкая область12

Михаил Нордштейн Беларусь — Германия … 12

Марина Пескова г. Омск11

Диана Рыжакова Пенза — Москва11

Зулкар ХАСАНОВ г. Калуга10

Наталья Шахназарова п. Опалиха1

Александр Шеметов Крым1

Татьяна Шилова Брянская область3

Елена Яковлева Чита — Москва3



В конце концов / Детектив на ночь Валерий Ильичев

НАВСТРЕЧУ ВЕЧНОСТИ Повесть1, 2, 3, 4

ЖИЗНЬ И КРИМИНАЛ (записки оперативного работника)5, 6, 7, 8

ЖЕСТОКИЕ ИГРЫ Очень опасная повесть9, 10, 11, 12



В конце концов / Зеленый портфель Евгений Гончаров

ПРОПАВШАЯ ГОЛОВА Мистическая история7





Илья Криштул

МОСКВА Из цикла «Великие города мира»1

БОЛОГОЕ Из цикла «Великие города мира»2

КРУГЛОВСК Из цикла «Великие города мира»3

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Из цикла «Великие города мира»4

АРМАВИР Из цикла «Великие города мира»5

МЕЛОДИИ МОБИЛЬНЫХ ТЕЛЕФОНОВ 8

ОДИН ДЕНЬ СО ЗВЕЗДОЙ 9

АНТИКРИЗИСНОЕ ЭССЕ 10





Нина Шевчук

Если хочешь быть любимой 12





Владимир Яковлев

ВО ВСЕМ ВИНОВАТА КАРМА 6

КРУГОМ ВРАГИ 11



В конце концов / До востребования Галка Галкина 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12



В конце концов / Окололитературная критика Проказник Гео 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12



На стендах «Юности» Александр Лосминский (Белоруссия)3



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