Положение о 3-м Всероссийском литературном конкурсе

имени Гавриила Каменева «Хижицы-2019»

ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ

3-й Всероссийский литературный конкурс «Хижицы», объявленный 10 апреля 2019 года

казанским литературным кафе «Калитка» Центральной библиотеки, посвящён памяти

поэта, предвестника романтизма, родившегося и творившего в Казани, Гавриила

Петровича Каменева (1773 – 1803), автора первой русской героико-романтической поэмы

«Громвал», созданной по мотивам казанской легенды о крылатом змее Зиланте. Название

конкурсу дало одно из исторических предместий Казани – Хижицы (Кизическая слобода),

а также одноимённое стихотворение поэта.

ЦЕЛИ КОНКУРСА

* популяризация творчества Г.П. Каменева и идеи увековечивания его памяти в Казани

(литературный памятник, мемориальная доска);

* повышение интереса к русской литературе философской и героико-романтической

направленности;

* выявление и поощрение современных талантливых авторов.

УЧАСТНИКИ КОНКУРСА

В конкурсе могут принять участие совершеннолетние авторы, проживающие на

территории РФ. Члены жюри не участвуют в конкурсе в качестве номинантов.

Произведение на конкурс может представить только его автор. Анонимные произведения

и произведения под псевдонимом без указания реального (паспортного) имени автора не

рассматриваются. На конкурс принимаются произведения только ныне живущих авторов.

ПОРЯДОК ВЫДВИЖЕНИЯ РАБОТ

На конкурс принимается одно стихотворение либо один рассказ от автора. Участие

возможно только в одной из номинаций. Объём произведений: одно стихотворение – не

более 40 строк; один рассказ – не более 5000 знаков с пробелами (1,5 страницы

стандартного текста). Принимаются работы, близкие по мысли, настроению, прямо или

ассоциативно связанные с произведениями Гавриила Каменева.

Работы направлять куратору конкурса Эдуарду Учарову по адресу:

ehd-ucharov@yandex.ru

В теме письма указать: «ХИЖИЦЫ-2019».

Тексты направлять прикреплённым файлом. Заглавие файла должно включать: фамилию,

имя, номинацию. Образец: Иванов_Иван_поэзия

Тексты принимаются в формате doc и docx, шрифт Times New Roman, 12 кегль,

одинарный пробел, название произведения заглавными буквами. Перед произведением

указать своё имя, пункт проживания, e-mail.

Неправильно оформленные работы не рассматриваются.

Автор, подавая своё произведение на конкурс, соглашается с тем, что оно может быть

опубликовано в изданиях, освещающих конкурс, и не претендует на выплату авторского

гонорара.

СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

Приём произведений с 10 апреля 2019 г. по 10 сентября 2019 года. Оглашение лонг-листа

не позднее 15 сентября, шорт-листа – не позднее 5 октября, победителей – 10 октября 2019

года.

ПРИЗЫ КОНКУРСА

Призовой фонд формируется из спонсорских средств.

Победитель в каждой номинации получает по 9 тысяч рублей.

Первые три места в каждой номинации награждаются дипломами и книгами «Гавриил

Каменев. Избранное» (редакторы-составители Э. Учаров и Г. Булатова).

Избранные работы шорт-листа могут быть опубликованы в одном из литературных

журналов («Юность», «Идель», «Казань»).

Участникам шорт-листа казанское литературное кафе «Калитка» готово организовать

творческий вечер при условии их самостоятельного проезда и размещения в Казани.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ФИНАЛИСТОВ И ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА

Для каждого из двух этапов и номинаций конкурса (лонг-лист и шорт-лист, поэзия и

проза) куратор формирует свой блок жюри. Произведения для оценки поступают членам

жюри анонимно, т.е. только под номерами. Автор, получивший наибольшее количество

баллов, объявляется победителем. Жюри не вступает в переписку с участниками конкурса.

Решение жюри является окончательным.

ЖЮРИ КОНКУРСА

В состав жюри входят известные поэты, редакторы литературных журналов, издатели,

деятели культуры:

1. Максим АМЕЛИН – поэт, переводчик, эссеист, литературный критик, издатель,

главный редактор издательства «ОГИ», лауреат премий «Антибукер» (1998), журналов

«Новый мир» (1998) и «Знамя» (2010), «Anthologia» (2004), «Московский счёт» (большая,

2004; специальная, 2012), Бунинской премии (2012), им. А.Солженицына (2013), «Поэт»

(2017) и др.

2. Ю.А. БАЛАШОВ – главный редактор журнала «Казань»; действительный член

попечительского совета Национального музея РТ, почётный член попечительского совета

музея истории КФУ.

3. Галина БУЛАТОВА – поэт, переводчик, редактор журнала «Идель»; лауреат

международного поэтического конкурса Премии «Пятая стихия» им. И. Царёва (2015,

2018).

4. Р.Н. ИСМАГИЛОВА – директор Централизованной библиотечной системы г. Казани,

кандидат педагогических наук, заслуженный работник культуры РТ, эксперт по печатным

изданиям Министерства культуры РФ.

5. Игорь МИХАЙЛОВ – писатель, лауреат премии журнала «Литературная учеба» и

премии Валентина Катаева, заместитель главного редактора и заведующий отделом

поэзии и прозы журнала «Юность».

6. Алексей САЛОМАТИН – поэт, литературовед, переводчик, критик. Кандидат

филологических наук. Заведующий гуманитарной лабораторией Казанского научного

центра РАН. Лауреат премии журнала «Октябрь», финалист премии «Дебют».

7. Айдар САХИБЗАДИНОВ – писатель, лауреат Державинской премии, премии

журналов «Флорида» и «Казань».

8. Артём СКВОРЦОВ – поэт, литературовед, критик, доктор филологических наук,

доцент КФУ. Лауреат литературных премий «Эврика» (2008), «Anthologia» (2011),

«Белла» (2016), «Книга года» (2017).

9. Эдуард УЧАРОВ – поэт, организатор ряда литературных проектов, в т.ч. по

увековечиванию в Казани памяти о Гаврииле Каменеве; руководитель казанского

литературного кафе «Калитка»; куратор конкурса.

ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА КОНКУРСА



Журнал «Юность» (гл. ред. Сергей Шаргунов, зам. гл. ред. Игорь Михайлов):

http://unost.org/

Журнал «Идель» (гл. ред. русскоязычной версии Айсылу Хафизова):

http://idel-tat.ru/news/rubric/list/konkursylit

Журнал «Казань» (гл. ред. Юрий Балашов):

http://kazan-journal.ru

Евразийский журнальный портал «Мегалит»:

http://promegalit.ru/kazan/

Официальный сайт МБУК «ЦБС г. Казани»:

http://www.cbskazan.ru

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