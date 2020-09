Эх, и на что мы потрачены.

Тихо гниет утиль.

Видишь в разводах ржавчины

ложку прощальной кутьи

в пальцах друга сердешного.

Воздух полон трухой.

Стол, накрывавшийся к вечеру,

пройден к утру сохой.

Сохнет межа под лампою,

в чашке пророщен чай.

Кровь прогоняется клапаном

под бормотанье врача

по кольцевым артериям,

что ни кювет — то жуть.

На вот — стучи по дереву,

чтобы туда не нырнуть…



Выводы геодезии

о заповедной земле

вечно грешат претензией,

но не к самим себе.

В саван одели дворника,

а ведь хотел в пальто:

я за бутылкой, мол, орликом,

да насмерть сбило авто.

Ты ж промышляешь строчками —

ищешь потоньше смысл,

можно подумать, скорчившись,

станешь, как чешский сервиз.

Липнет к стеклу снежинка, но

ей отведен лишь миг.

Смотришь в тетрадь с ошибками —

тоже мне ученик…



* * *

И падал снег, и западала клавиша,

чернели гроздья, но не в нашем сне,

где зябкая рука искала варежку,

как век назад разбитое пенсне.

Куда ни заводила эта песенка

под заурядный аккомпанемент,

а нам казалось, что выходит весело

и ничего азартней в мире нет.



Кричали птицы голосами мертвых,

которым отменили кислород,

как средство словооборота,

хотя возьмешь ли слово в оборот.

Здесь проводами небо зарешечено —

смотри-смотри: с овчинку вновь оно.

Опять себя накручивают счетчики,

а нам платить за это вот кино.

И шла война по головам прохожих,

внезапно поскользнувшихся на льду,

и колкий ветер когтем вел по коже,

допытываясь: how do you do?

А песенка-то — дрянь, сказать по правде,

но лучше не сумели сочинить.

Стареют стены школы за оградой,

где за иглой не поспевает нить…



* * *

Косарь — коса — кошу —

заданный алгоритм.

Птицы летят на шум,

происходящий внутри,

в каждом клюве — перо

и в каждом глазу — свеча.

Мысленный Эдгар По

в пепельной маске врача

перелистнет закат,

став золотым жуком,

как и все те, что висят,

стянутые шнурком,

над упокой-травой

в заданный день и час.

Шапка горит, и вор,

чувствуя, как горяча

сорная голова —

входит по горло в пруд,

но погасить едва ль

сможет он пламя тут…



Ветер с границ сильней,

чем предсказал прогноз.

Ложкою в киселе

вязнет немой вопрос

про адреса воды,

где от теорий — сушь.

Ложкой мешать одним,

а вот хлебать кому ж?



* * *

А жил бы рядом с морем —

пропах бы той треской,

что монотонно с мола

ловил бы день-деньской

в провинции, где скоро

забудут в шуме волн

не то чтобы канцоны,

но даже сам канон,

поскольку все развязней

в таверне черный ром

и проводок до часа

припаян серебром…



Сел в поезд бы, уехал,

сошел бы бог весть где,

все стало бы не к спеху,

размешанным в воде.

Мечтал бы на террасе

под метроном цикад

о чем-нибудь прекрасном

но взятом наугад,

да это — только книжки,

прочтенные тогда,

когда зимы излишки

всем стоили труда.



Бормочешь чьи-то строчки,

сулящие муссон,

а сам — как рваный почерк —

упрям, но невесом.

В империи родился —

в империи умрешь.

Бегут по кругу числа,

мерцает Малый Ковш.

В провинции без моря —

все та же глухомань,

есть и треска, и мойва,

хоть чаще — требуха…