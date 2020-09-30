Ветер… ни словом больше.

Что там в Иране, Польше,

Турции, Украине? —

не предавайся и не

бойся бациллы — к черту!

Не надрывай аорту

криком о том, что вечно;

глотка твоя конечна.

Лучше вернись к началу —

выйди, пройдись к причалу

утром с буханкой хлеба;

там, в отпечатках неба,

в кучу собравшись, утки

чистят хвосты и грудки.





Post scriptum

Умереть — это стать современником всех,

Кроме тех, кто пока еще живы.

А. Кушнер

В потертом узком городишке,

внутри пивной или кафе,

где мелочь клянчат ребятишки,

и в старомодных галифе

сидят военные, и метко

летят табачные круги,

и улыбается кокетка,

блестят глаза и сапоги

в закатном свете; дверь открыта,

из граммофона дребезжит,

чуть заикаясь, «Рио-рита»,

то Утомленное шуршит;

к столу подсели по-соседски

через французский комплимент,

им отвечают по-немецки,

усилив выпитым акцент;

правее слышится по-русски

про революцию и класс;

в чесночном соусе моллюски,

и в шоколаде ананас;

где некто в перьях, одинока,

опять садится у окна

и ожидает Сашу Блока,

в стекле едва отражена;

под фотографией неброской,

где у Невы печален вид,

смолит в углу Иосиф Бродский

вторую пачку Chesterfield;

занявший к выходу поближе

свободный столик, в стороне

лоб потирает Боря Рыжий,

не уступивший седине;

в дыму разглядывая лица,

и баки черные в толпе,

не на веранде в теплой Ницце,

не в ресторане в Сен-Тропе,

когда все то, что примелькалось,

и сквозь очки не разгляжу,

сообразив, что жизнь промчалась,

я тоже пива закажу.

Загородный ноктюрн

Там, где самая прочная связь — переезд и мост,

где по радио то, что и несколько лет назад,

на дверном косяке сохраняя число и рост,

проступает шкала от тебя отлетевших дат.

Там по-прежнему сдержан букет придорожных трав,

аскетичней едва ли орешник и хвойный бор.

Попадая туда, соблюдаешь лесной устав,

даже волосы там не ложатся в прямой пробор.

Там, где жук-плавунец зарывается в черный ил,

ты, глаза закрывая, способен еще грести,

поднимая со дна имена из последних сил,

что дрожат и сверкают, как рыба в ночной сети.

Там тебе одному, за листвою, вдали от встреч,

мимо спальных районов, где шанс невелик уснуть,

станционный диспетчер свою адресует речь,

точно местный пророк, объявляя свободный путь.

Жалоба-заявление

Целый день в коридоре скребут и топают,

в телефон больше часа орут о мелочи.

За отсутствие света «спасибо» тополю,

грязной туче в окне и тому, что неучи.

Лифт поднялся — рассыпался шум по лестнице:

стук дверей, крик детей, лай собаки, возгласы.

Тишина дорожает в текущем месяце,

и душа оперение рвет, как волосы.

Я плачу по счетам: свет, вода, безмолвие;

за последний — наличными одиночества, —

посылаю в управу с пометкой «молния»:

«Подключите!» (Фамилия, имя, отчество.)

