Воздух, мыслью окутан, застыл ошалело.

Солнце тянется кромкой по темным домам.

Обруч звонко вонзается в нежное тело,

Рассекая его пополам.

Лишь дыханье царит надо всем миром звуков,

Пот крадется меж ребер прозрачной змеей.

Под ударами мерными тело упруго

Выгибается жадной дугой.

И закрыты глаза, и ничто не встревожит

Этих вдаль распростертых, трепещущих крыл,

Не прервет хода токов, бегущих под кожей,

Этих юных избыточных сил.

И остался вдали, за окном, за порогом

Вечный шум, порожденный тоской о любви.

Есть лишь обруч и солнца лучистая кромка,

Есть лишь огненный сахар в крови.

Поэзия
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Читайте также
Пенсионер-герой

Василий Авченко

Пенсионер-герой
1 октября 2020, 1:03
Статьи

Федор Шеремет

Смотрят и молчат
Смотрят и молчат
1 октября 2020, 0:58
Статьи

Михаил Нечаев

Юность
Вместо предисловия Я никогда не видел своего деда Михаила Васильевича Нечаева. Он ушел из жизни в 48 лет в январе 1941-го от мучившей его с детства астмы. Поэтому мне так дорога эта его повесть. Она позволяет взглянуть на деда его собственными глазами, причем в возрасте, лишь немногим старше уже моих внуков. Повесть написана в 1937–1939 […]
30 сентября 2020, 21:59
Проза