Воздух, мыслью окутан, застыл ошалело.
Солнце тянется кромкой по темным домам.
Обруч звонко вонзается в нежное тело,
Рассекая его пополам.
Лишь дыханье царит надо всем миром звуков,
Пот крадется меж ребер прозрачной змеей.
Под ударами мерными тело упруго
Выгибается жадной дугой.
И закрыты глаза, и ничто не встревожит
Этих вдаль распростертых, трепещущих крыл,
Не прервет хода токов, бегущих под кожей,
Этих юных избыточных сил.
И остался вдали, за окном, за порогом
Вечный шум, порожденный тоской о любви.
Есть лишь обруч и солнца лучистая кромка,
Есть лишь огненный сахар в крови.