1

На скамейке сядешь под каштаном,

Смотришь на сороку и молчишь.

И во рту трепещущая рана

Замирает, как под полом мышь



Мне-то что? Болей. Ведь все для дела:

Судорога,

Кровь в платок (тьфу-тьфу).

День как марля — тоненький и белый

Тканево бормочет на ветру.



2

Суп похлебаю. Картошку уже ни-ни.

Хлеб покрошу галкам и воробьям.

Медсестра курит в кленовой тени,

У забора просачивается бурьян.



Тело уже изъян, причем неизлечимый —

Его не заколешь до нормального состояния.

Люди снаружи всегда торопятся мимо.

Господи, ты хоть не ковыряй меня!



3

Мама, мамочка, послушай теперь меня!

Я не умру уже. Здесь на исходе дня

Старики на лавочках режутся в домино.

Меня порезал врач — и хватит.



Комары влетают в окно.

Жужжат над ухом, но крови совсем не пьют.

Компот из сухофруктов, палаты зеленый уют.

Мне это очень близко, я тут совсем своя,

Стою на улице и не помню, кто окликал меня.



Утром поставим свечку, я помолюсь о том,

Чтобы звенел комар ночью под потолком,

Чтобы под понедельник сняли тугие швы,

Чтобы лежать во сне, словно в руках травы.











