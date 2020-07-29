Я хочу рассказать о поэте Борисе Штейне, недавно ушедшем от нас, поэте, на мой взгляд, удивительном. Он долгое время жил в Эстонии, где вышли в свет его первые поэтические книжки. Мне довелось познакомиться с ним ещё до их выхода, а то, может быть, и я не знал бы, что Борис Штейн – яркое явление в русской поэзии.

Судьба свела нас в Ленинграде, где прошли детство и юность Бориса. Донкихотство он унаследовал от отца, погибшего на войне. «Недолго дона Самуила / Носил голодный Росинант/ Огромна братская могила,/ Где спит товарищ лейтенант». Борис с лихвой хлебнул голодного детства, безотцовщины. Еврейского мальчика потрясла гибель миллионов его соплеменников, и с тех пор каждый еврей, вырвавшийся из костей Чудовища, казался ему живым чудом. Некоторые из них стали героями его стихотворения. Вот рано поседевший человек, угнанный в Германию и почему-то не уничтоженный его рабовладельцем. «Должно быть, хозяину, этой паскуде, / Был до зарезу мой каторжный труд. / Что корысти в трупе? А слово «юде» / Было синоним слова «труп». А вот исповедь старой еврейки тёти Раи Циперович. Стихотворение «Разговор с тётей Раей» могло бы украсить, по-моему, самую престижную антологию русской поэзии. Не потому, что во мне говорит сейчас голос крови. Оно по всем канонам – поэтический шедевр. Борис Штейн сумел передать еврейскую интонацию в русском стихе, что до него сделал, пожалуй, только Иосиф Уткин. «Тётя Рая Циперович плохо говорит по-русски,/ По-молдавски, по-румынски тоже плохо говорит./ Я смотрю на тёти Раины натруженные руки./ Жаль, что я не знаю идиш, а, тем более, иврит.» Стихотворение, сравнительно небольшое по размеру, превращается в гигантское эпическое полотно. На первом плане – сама тётя Рая. «Я была такой красивой, что вы думаете, Боря,/ Бедный Нёма Циперович, он мне ноги целовал». Потом – страшная картина погрома, надругательство над тётей Раей и убийство её любимого Нёмы. «А потом пришли Советы, и закрыли синагогу». Всё это ещё до войны. А война – на втором плане полотна. Каждое слово выписано с такой тщательностью, что несколько строф превращаются как бы в киносценарий, по ним можно снимать фильм.



И раввин сказал евреям: «Ну так да, уйдут Советы.

Мы не жили без советов? Мы не видели румын?»

И в то памятное утро в тройку новую одетый

С хлебом-солью на дороге появился наш раввин.

А солдаты шли колонной, резал воздух марш немецкий,

Барабан без передышки то чеканил, то дробил.

Офицер был пьян порядком, потому стрелял не метко:

Раз в раввина, два в раввина, только с третьего добил.



О, эта еврейская вера в справедливость, в человеческую доброту! Раввину казалось, что румыны защитят его народ от Советов и вернут евреям закрытые синагоги… О, наивная вера поэта Бориса Штейна в то, что Советы разрешат напечатать эти стихи! Только оппозиционно настроенная к России Эстония решилась издать его сборник. Всего три тысячи человек в многомиллионном государстве – счастливые обладатели поэтической книжки Бориса Штейна «Сквозняки».

Ещё в детстве увидел Борис глобус «одетым в морскую форму». Капитан-лейтенант Штейн служил на военном флоте. Суровая романтика моря вошла в его плоть и кровь. Но, став человеком штатским, сохранял он не суровость, а романтику. «Из-по накидки напускной небрежности,/ Из-под рогожи грубости и грешности,/ Из-под лохмотьев несуразной внешности,/ Которые мы носим на себе,/ Достану жёлтого цыплёнка нежности/ И осторожно протяну тебе».

Как-то я рассказал Боре одну историю, а мне её поведал молодой грузин, с которым мы случайно оказались в одном номере гостиницы во время очередной командировки. Ираклий Андронников припоминал, вспоминая о Заболоцком, что тот ему прочёл однажды стихотворение о Боге, игравшем порой на заброшенном пианино под сводами пыльного чердака. Это стихотворение Заболоцкий, наверное, уничтожил, так как оно не попало ни в один из его сборников. Бориса эта тема вдохновила, и Бог представился ему опечаленным тем, «что уж давно запутался во многом,/ Что править миром – не с его талантом,/ Что зря он стал таким неважным Богом,/ Ведь мог бы стать приличным музыкантом». Не правда ли жаль этого очеловечившегося Бога? «Очеловечивание» героев своих стихотворений – из арсенала мастерства поэта Штейна. Такой приём позволяет ему придать вроде бы бытовому описательству общечеловеческую глобальность. Вот, казалось бы, безделица, сказочка. «Далёко, недалёко ли, где-то / Жила на свете курица Ряба./ И не было у курицы деда,/ Зато была у курицы баба». Захотелось курице (вот оно донкихотство) взлететь в небо подобно птице. И однажды она прыгнула на крышу сарая, «расправила крылья».., но увы, баба была на страже. «И Ряба с того самого часа/ Не дремлет целый день, не зевает, -/ Всё думает о чём-то, и часто/ Яичко сотворить забывает». Подрезанные крылья миллионов мечтателей, романтиков, поэтов. Известно, что органы Госбезопасности давно присматривались к «безобидным» стихам Бориса Штейна, и в его богах, курицах, бабах видели то, что положено видеть церберам всех мастей и рангов.

Борис Штейн – поэт, узнаваемый с первых строк, его невозможно спутать с кем-нибудь другим. Мы помним пушкинское «чудное мгновенье», «гений чистой красоты», или блоковский «девичий стан, шелками схваченный». Вроде бы, какими ещё самобытными свежими красками можно воспеть красоту женщины? И читаем у Штейна: «Она была такая красивая,/ Что при виде её лица/ Даже – само спокойствие – ленивая старая курица,/ Охнув, снесла в смятении сразу два яйца». Или что можно сказать о вкусно сваренной каше? «И сварилась такая каша,/ Что когда приподнял я крышку,/ Моментально возник над нею/ Восклицательный знак огромный». Ты улавливаешь, читатель, интонации героев Шолом-Алейхема, Бабеля, Кановича? Так говорить могли только портные, сапожники, балагулы, доморощенные мудрецы еврейских местечек.

Борис Штейн – поэт очень добрый и светлый. От его стихов согреваешься. В них видится мир, как сквозь волшебное стекло. Стекло гранёное, и в каждой грани – живая картинка. И вот уже видишь дом на горе Огромной, на дверях – медная дощечка с надписью «Молния и Гром».

Гром любит, чтоб ему чесали спину,

И любит, чтобы Молния вязала

Для Грома тёплый грубошёрстный свитер,

Такой, как вяжут рыбакам рыбачки:

Со скачущим оленем на груди.



Не правда ли, симпатичный этот Гром, который временами «мурлычет в свой громоотводик»? Однако до поры до времени. И «плохо, если возникает ссора».

Потом они смущённо остывают.

Огромный Гром в углу полощет горло,

У Молнии компресс на голове,

И снова тихо на горе огромной.



Во многих стихах Бориса Штейна не сказочные персонажи похожи на людей, а люди возвышены до сказочных персонажей. Его поэзия – одушевлена. Вы не найдёте ни одной мёртвой строчки, а не это ли признак поэта Истинного?

Над моим окошком поселилась ласточка.

Чистенькая-чистенькая, в крахмальной манишке,

Заглянула в форточку и объявила ласково:

Я спою вам арию из оперы Монюшко.



Или о чиже, испугавшемся дождя:



Ты уж больше не поёшь,

Чиж?

Чиж ответил: отчего ж,

Чив!



Цель этой моей статьи – не литературоведческое исследование. Мне просто хотелось, дорогой читатель, познакомить тебя поближе с Борисом Штейном. И обилие приведённых стихотворных строчек – не оттого, что мне нечего сказать, а оттого, что лучше не скажешь, чем сам этот поэт со своими русскими стихами с еврейской интонацией, ироничный, мудрый и влюблённый.

Влюблённые, как исполины,

Неистребимо хороши,

И открываются глубины

Облагороженной души.

СТИХИ БОРИСА ШТЕЙНА



СКВОЗНЯКИ

Сначала походили, посвистели,

Подушку покатали по постели,

Похлопали и дверью, и окном.

Не дав мне дописать, поставить точку,

Бумагу растащили по листочку

И закружились над моим столом.



Мне заводиться с ними не хотелось.

Хотел додумать то, что не успелось,

Взять сигарету, не теряя нить…

Но — сквозняки! – я знаю их привычку

Хватать за ухо, за нос, дуть на спичку

И не давать ни думать, ни курить.



Когда же вовсе невозможно стало, —

«Эй, хулиганы! – крикнул я устало, —

В чём дело? Говорите, а не то…»

Они сказали: — Вот какое дело:

Ещё вчера здесь женщина сидела…!

Я подтвердил: сидела, ну и что?!



А сквозняки, волнуясь, продолжали:

«А то, что мы её не раздражали.

Она добра была и весела.

Мы дули сквозь неё, она смеялась,

Волос не поправляла, не боялась…»

— Ребята, — я сказал, — она ушла.



Тогда они раскланялись так важно

И, возвратив мне весь багаж бумажный,

Растаяли, неслышны и легки.

Они теперь не бродят, где придётся,

Сидят за шкафом, ждут, когда вернётся

Та женщина, что любит сквозняки.

***



Из-под накидки напускной небрежности,

Из-под рогожи грубости и грешности,

Из-под лохмотьев несуразной внешности,

Которые мы носим на себе,

Достану жёлтого цыплёнка нежности

И осторожно протяну тебе.

РАЗГОВОР С ТЁТЕЙ РАЕЙ



Тётя Рая Циперович плохо говорит по-русски,

По-молдавски, по-румынски тоже плохо говорит.

Я смотрю на тёти-Раины натруженные руки.

Жаль, что я не знаю идиш, и, тем более – иврит.



Неподвижен тихий вечер. Столько звёзд на тёплом небе,

Словно пекари гигантские просыпали муку.

И мне кажется, что пахнет свежевыпеченным хлебом.

Я вдыхаю этот вечер, надышаться не могу.



Чисто выметенный дворик. Сохнут кринки на заборе.

У луны неповторимый удивительный овал…

«Я была такой красивой, что вы думаете. Боря,

Бедный Нёма Циперович – он мне ноги целовал».



И как будто в кинокадре, я увидел тётю Раю:

Тело, словно налитое всеми соками земли,

Добрый Нёма Циперович от восторга замирает.

Не крутите дальше плёнку, стой, мгновение, замри!



Счастье бедного еврея – ложка счастья, бочка горя.

Было сладко после свадьбы, но не век – четыре дня.

Был погром. Дома дымились. – Ах, зачем, скажите Боря,

Ах зачем убили Нёму и оставили меня?! –



Что ж, крутите эту плёнку, ничего не пропуская,

Я гляжу на эти кадры, ломит пальцы в кулаках!

И я вижу, как терзают, как терзают тётю Раю,

И застыли гнев и ужас в мёртвых Нёминых глазах.



— Что потом? Румынский берег, дом богатого раввина,

Положение прислуги, бесконечные дела.

Но с тех пор, поймите Боря, я ни одного мужчины…

Столько лет, а я другого… даже видеть не могла!..

Только жажда материнства – это тоже очень много.

Эта жажда материнства набегала, как волна.

А потом пришли Советы. И закрыли синагогу.

Я осталась у раввина. А потом пришла война.



И раввин сказал евреям: «Ну так да, уйдут Советы.

Мы не жили без Советов? Мы не видели румын?»

И в то памятное утро в тройку новую одетый

С хлебом-солью на дороге появился наш раввин.



А солдаты шли колонной, резал воздух марш немецкий,

Барабан без передышки то чеканил, то дробил.

Офицер был пьян порядком, потому стрелял не метко:

Раз – в раввина, два – в раввина, только с третьего добил. –



Ну, не надо, тётя Рая, успокойтесь, полно, полно,

Вы про Бога? Что он видит, развалившись в небесах?!

Не крутите дальше плёнку. Я хочу навек запомнить

Гнев и ужас, гнев и ужас в тёти Раиных глазах.

***



Усталый Бог в сторонке, не при людях

Задумчиво наигрывал прелюды

На стареньком заброшенном рояле

И тихо размышлял не без печали,

Что уж давно запутался во многом,

Что править миром — не с его талантом,

Что зря он стал таким неважным богом,

Ведь мог бы стать приличным музыкантом.

КУРИЦА – НЕ ПТИЦА



Далеко, недалёко ли, где-то

Жила на свете курица Ряба.

И не было у курицы деда,

Зато была у курицы баба.



Весь день дремала курица Ряба,

А к вечеру сносила яичко.

А во дворе под крышею рядом

Жил воробей, весёлая птичка.

И воробей чирикнул: «Послушай,

Как ты живёшь: не жизнь, а зевота.

Слетала бы ты в небо, Рябуша,

Ведь крылья нам даны для полёта!»



И курица тогда разбежалась

И прыгнула на крышу сарая,

И сердце в этой курице сжалось

И застучало, пульс ускоряя.



И курица расправила крылья…

Но тут пришла сердитая баба,

Как стукнет каблуком, да как крикнет:

«Слезай, оттеда, курица Ряба!»



И Ряба с того самого часа

Не дремлет целый день, не зевает, —

Всё думает о чём-то и часто

Яичко сотворить забывает.

***



Мальчик по имени Боря

Выполз из комнаты бодро

И замер на четвереньках,

Лохматого пса увидав.

А пёс по имени Шарик

Зашевелил ушами,

А Боря, увидев собачку,

Сказал, как учили, «Ав!»



Псом овладело сомненье,

Пса обуло волненье,

Он начал вынюхивать Борю,

Вымеривать Борин рост.

Он голову нюхал и место,

То место, где должен иметься,

Где должен, по мнению Шарика,

Иметься какой-нибудь хвост.



Пёс зарычал озадаченно

И тявкнул, а это значило,

Что псу не решить загадки,

Которая непроста:



Кто он – четыре лапы,

Умеет кряхтеть и лаять,

Но совершенно не видно

Какого-нибудь хвоста.



Шарик, не надо сердиться,

Со временем всё прояснится:

Поднимется Боря на ноги

И станет тянуться вверх.

Конечно, нельзя ручаться,

Но если мы будем стараться,

Возможно, из этого Бори

Получится человек.

ГРОМ И МОЛНИЯ



Вам, вероятно, хорошо известно

Про то, что в доме на горе Огромной

Живёт ворчливый бородатый Гром.

И Молния, горячая, как турок

И рыжая, и вспыльчивая очень

Живёт на той горе и в том же доме,

И это, вероятно, вам известно.



А может, вы не знаете про это

И даже никогда не подходили

К высокой и крутой горе Огромной,

Покрытой хвойным лесом и малиной?



Так знайте: дом на той горе – из камня,

А двери – из сухих сосновых досок,

И рядом с дверью – медная дощечка.

На ней два слова: «МОЛНИЯ» и «ГРОМ».



Гром любит, чтоб ему чесали спину,

И любит, чтобы Молния вязала

Для Грома тёплый грубошёрстный свитер,

Такой, как вяжут рыбакам рыбачки:

Со скачущим оленем на груди.



Гром временами умиротворённо

Мурлычет в небольшой громоотводик,

И молодая тучка тихо плачет

Грибными несолёными слезами.



Но плохо, если возникает ссора.

(Что может послужить причиной ссоры?

Да мало ли причин? Ведь даже люди

Бросаются в водовороты ссоры

Из-а таких ничтожных пустяков,

Которых сами иногда не помнят,

В запальчивости продолжая ссору,

Что, безусловно, горько и обидно).



Итак, беда, коль возникает ссора.

Бушует Гром, ревёт могучим басом,

Ломает к чёрту свой громоотводик,

И гневно развевается по ветру

Огромная седая борода.



И Молния кидается в окошко,

И, сатанея, мечется по свету,

И поджигает вековые сосны

И старые соломенные крыши.

Вот видите, какая неприятность,

Когда случайно возникает ссора

И в небе Гром и Молния воюют.



Потом они смущённо остывают.

Охрипший Гром в углу полощет горло,

У Молнии компресс на голове,

И снова тихо на горе Огромной.

И солнце возникает осторожно

И согревает медную дощечку,

И вновь блестит умытая дощечка

С двумя словами: «МОЛНИЯ» и «ГРОМ».

ШАХМАТЫ

Король говорит мне: «Юноша,

Вперёд и вперёд, а так ли?

А так ли силён ваш метод, который, увы, не нов?

У вас голова горячая,

Вы ломитесь в ваши атаки,

Теряя любимые пешки и боевых слонов».



Король говорит мне: «Юноша»,

(Хоть я уж давно не юноша,

И всё рассчитал до мелочи и мне иначе нельзя)

Король качает короной и повторяет: «Юноша,

Всё, что угодно, только не отдавайте ферзя!»



Король кулачки сжимает от настоящего гнева,

Видя, что я не думаю планы менять свои.

«Ферзь, — говорит – учтите – прежде всего королева,

А я без моей королевы плевал на ваши бои!



Плевал – говорит – на качество,

А также и на количество. Нет без неё мне смыла,

Такой уж, как есть… виноват!

— Ах, Ваше, Ваше чудачество,

Нелепое Ваше величество!

Я сокрушённо вздыхаю и получаю мат.

***



Пришла красивая женщина

В наш дворик на Южной улице,

Такая красивая женщина, что при виде её лица

Даже само спокойствие – ленивая старая курица –

Охнув, снесла в смятении сразу два яйца.



Товарищи, эта женщина была такая красивая,

Что пёс, с малолетства приученный

Всем угрожать «Пор-р-рву!»,

Хотел зарычать сердито, но не собрался с силами

И замер с отвисшей челюстью, роняя слюну в траву.



А воробей восторженный сделал двойное сальто,

А чиж – ну кто бы подумал! – спел арию соловья.

А сам-то я растерялся, я растерялся сам-то:

Ни петь и ни кувыркаться

Совсем не умею я.



Очень красивая женщина

Ко мне протянула руки

Под восхищёнными взглядами

Домашних зверей и птиц.

И мне захотелось сразу

Сплясать, на колени рухнуть,

Спеть каватину Фигаро и десять снести яиц.

