Милый мой Алексей!

Мы так с тобой и не свиделись. Хотя нас пытались познакомить еще с лишком лет тридцать тому назад. Мне только исполнилось восемь и меня вместе с классом привезли в Каширинский дом, где ты останавливался с мамой в детские годы. Я помню: был хмурый осенний день и мелкий колючий дождь впивался мне в щеку и нос, и все время приходилось трогать лицо озябшими руками стирая вместе с каплями противную щекотку. Как знать, может, природа оплакивала эту встречу, заранее зная ее исход?

В доме было темно и холодно. Пахло старым деревом и чем-то еще. Возможно, ушедшим временем. Я стоял среди других таких же мучеников насквозь промокший и замерзший. Мне было холодно. Ты понимаешь? И уже только за это я не мог бы тебя тогда полюбить. И еще эта тетка, которая все время говорила про страдания: твои страдания и всего русского народа. Ох, не хотелось моему детскому сердцу никаких страданий! Не любил я тебя за них! Трудно понять ребенку, что в этой кузнице трагизма ковался гений – Человек с большой буквы!

Прости меня, но мне хотелось побыстрее покинуть этот дом и больше в него никогда не возвращаться.

Потом нас заставили читать про твое детство, вынуждая опять погружаться в океан человеческой боли и беспросветной жизни. Это было насилием над нами и ошибкой учителей. Неужели нельзя было начать знакомство с тобой с чего-то другого? Разве каждое детское сердце должно обязательно страдать? Ты бы этого хотел? Я уверен, что нет!

Я не любил тебя, веришь? Еще сильнее, чем не любил Ленку с восьмого этажа, которая вечно таскалась за мной как сумасшедшая. Однажды мне даже пришлось кинуть в нее камнем, чтобы она отвязалась. Но в тебя бросить камнем я не мог. Оставалось только прятать твой «кирпич» под названием «Детство» в самый дальний ящик письменного стола.

И в юности я не искал с тобой встречи по тем же причинам.

Спустя годы о тебе напомнил Леонид Андреев. В его компании я провел много незабываемых вечеров, и он говорил со мною шелестом книжных страниц. С ним я знаком лет эдак семнадцать, и все это время люблю его. Вот оно как получается: несмотря на то, что я тебя знаю больше, его люблю дольше.

Прости меня, я прочитал вашу переписку. Хотя меня всю жизнь учили, что читать чужие письма неприлично. Но ты должен понимать, что масштаб твоей личности не позволяет иметь частное.

Чтобы лучше тебя узнать я приобрел собрание твоих сочинений в семнадцать томов. И мне очень жаль, что я не познакомился с тобой раньше.

Я дышу поэзией твоей прозы.

Во мне живут герои твоих произведений.

Я — Лойко Зобар: гордый, свободолюбивый цыган! Я — страстный любовник Изергиль! Я — горящее сердце Данко! Я — подельник Архипа и Емельяна Пиляя! Я….

это….

ну….

люблю тебя!

Твой Маккавей

P.S. Я искал тебя на улицах города. Хотел поделиться тем, что чувствую. Хотел пожать твою руку. Хотел крепко обнять тебя. Знаешь, город все тот же: только дома стали выше, а люди мельче.

