Почему-то стоянка поезда на нашей маленькой станции составляет целых двадцать минут.

Я вошел в купе на третьей минуте, с удовлетворением отметил, что никаких соседей у меня пока нет, и уютно устроился у окна с детективной книжкой.

На девятнадцатой минуте в дверь постучали.

— Войдите! — сказал я, постаравшись скрыть невольное раздражение, которое, кажется, все-таки прорвалось в голосе, потому что мой сосед по путешествию протиснулся в купе с чуть виноватым видом.

— Можно?

— Милости прошу. — Я уже полностью овладел собой и даже сделал приглашающий жест, указывая на сиденье напротив.

Едва мой сосед устроился, как поезд наконец тронулся.

Минут двадцать ехали молча, я пытался сосредоточиться на книжке, а сосед бездумно смотрел на мелькающие за окном перелески. Потом он, инстинктивно ухватившись рукой за столик, поднялся с места и спросил:

— Вам чаю принести? Я к проводнице сейчас схожу…

— Нет, спасибо, я, может быть, потом…

Чай он пил аккуратно, не хлюпая, как это делают многие, но, к сожалению, ложечку из стакана все-таки не вынул, и она противно звякала о стекло. Это меня отвлекало, и я, некоторое время поборовшись с собой, все-таки отбросил книжку на застеленную одеялом полку.

— «Идеальное убийство». — Мой сосед скосил глаза на название и усмехнулся. — Интересная?

— Не знаю, выяснить не удалось, — не без сарказма ответил я, но моя ирония пропала даром, сосед ответа то ли не услышал, то ли не обратил на него никакого внимания, потому что тут же спросил снова:

— Скажите, а с вами когда-нибудь такое случалось, что на долго мучивший вас вопрос отвечала сама жизнь…

— Ну… Она всегда так или иначе отвечает…

Сосед был явно разочарован моим ответом:

— Нет, я не про «так или иначе», я про прямой и ясный ответ на поставленный вопрос сейчас говорю. Как бы вам объяснить… Вот послушайте, какая история приключилась с одним моим знакомым.

Я понял, что если хочу оставаться хоть чуть-чуть вежливым, длинного рассказа мне не избежать, и покорно приготовился слушать.

— Одного моего знакомого, который был нормальным интеллигентным человеком с нормальной интеллигентной профессией, тем не менее годами сверлил дикий и страшный вопрос: «Можно ли совершить убийство, которое никогда и у никого не получится раскрыть?», так сказать, идеальное убийство… Я, собственно говоря, про его историю и вспомнил, когда увидел, как называется ваша книжонка… И вот однажды он отправился в путешествие на таком же примерно поезде, как наш. Женщине своей, жившей в другом городе, он хотел сюрприз сделать или друзьям, я уже забыл, да и не важно это.

Ехал он, ехал, а потом на одной из ночных станций, случайно, от скуки, выглянул в окно и увидел подсвеченное название небольшого городка, в котором давно мечтал побывать. Человек он был, как вы уже, наверное, поняли, импульсивный, вещей у него было мало, все в один рюкзачок влезли, и он, недолго думая, на этой станции выскочил, тем более что билет на поезд у него был удобный — действовал в течение двух суток, так что мой знакомый мог свое путешествие прерывать и возобновлять по собственному желанию.

Да-а-а… И вот он, не торопясь, бредет по предрассветному и совершенно пустому городку, рассчитывая к восходу солнца добраться до красот в центре. Как вдруг слышит истошный мужской крик: «Помогите! Кто-нибудь!», раздающийся из подъезда дома, мимо которого мой знакомый как раз проходит. Нормальный человек, наверное, никак бы на этот призыв не отреагировал и только ускорил бы шаг, но мой знакомый был не таков: открыл дверь подъезда и начал осторожно, однако решительно подниматься по ступенькам плохо освещенной лестницы (крик, как ему показалось, раздался сверху). Не успел мой знакомый преодолеть и двух лестничных пролетов, как откуда-то сбоку, из двери квартиры, прямо на него, как из берлоги, выскочил кто-то большой, черный, похожий на медведя… Так, во всяком случае, показалось моему знакомому. Этот кто-то, не тратя лишних слов, бросился на моего знакомого, причем тот успел увидеть, как в руке нападавшего блеснул нож. «Силы были совсем не равны, — рассказывал позднее знакомый, — и меня спасло только то, что он был в стельку пьян». Тем не менее неизвестный мужчина отличался недюжинной силой, да и весил почти в два раза больше моего знакомого. Через несколько секунд знакомый уже лежал на полу площадки, придавленный тушей «медведя».

«Медведь» взмахнул рукой с ножом и… «Помню, я эту руку перехватил и, наверное, как-то так сумел ее на автомате извернуть, что он вместо того, чтобы ударить меня, воткнул нож в себя… Во всяком случае, он вдруг судорожно задергался на мне, захрипел и через некоторое время затих…»

Мой знакомый с трудом спихнул с себя грузное тело и сел на холодной плитке. Сердце его гулко билось. Самое удивительное, что никто в доме на шум не выглянул, то ли все крепко спали, то ли сочли за лучшее из своих квартир не высовываться. «Я с омерзением выдернул из тела нож, в несколько прыжков сбежал с лестницы и выскочил на улицу».

Светало. Собрав всю свою волю в кулак, мой знакомый, оскальзываясь, спустился по крутому берегу к реке (забыл вам сказать, что по пути в центр он переходил через мост). Здесь он скинул с себя окровавленную рубашку и вместе с ножом утопил ее. Затем как следует отмыл руки, достал из рюкзака новую рубашку и надел ее.

Потом он вернулся на станцию. Ему повезло, и по пути он встретил буквально двух-трех человек, которые хмуро шли по своим делам и моим знакомым совершенно не заинтересовались. Плотно позавтракав в пустом пристанционном буфете, он терпеливо дождался нужного ему поезда, благо они останавливались на станции каждые пять часов, и поехал дальше в тот город, в который и собирался. Надо вам сказать, что никаких мук совести он не испытывал, поскольку просто-напросто спасал свою жизнь.

Так жизнь ответила на сакраментальный вопрос моего знакомого. Сам того не желая, он совершил идеальное убийство, не правда ли? У него не было ни обдуманных мотивов для нападения, ни приятелей в этом городке, да и случайно убитого им человека он увидел в первый раз в жизни и даже не знал, кто он такой. Жалко только, что достопримечательности не удалось осмотреть. Что скажете на это?

— Скажу, что скоро удастся. Вы случайно убили одного из самых опасных бандитов в нашем городе. Я следователь, и мы давно пытались как-нибудь подкопаться под него, но он действовал более или менее осторожно, и наши планы постоянно срывались. После сегодняшнего утреннего звонка в полицию (сосед сообщил, что, отправляясь на работу, обнаружил тело на лестничной клетке) мы все были поражены и терялись в догадках, кто осмелился на такой шаг. Вскоре возникла версия, что местным это не по силам и убийца — некий известный киллер из столицы. Для проверки этой версии я и был срочно отряжен в командировку.

А сейчас я с вашего разрешения тоже выпью стакан чая, и на следующей станции мы с вами сойдем. Если ваш рассказ правдив — очень-то не переживайте. Надеюсь, удастся доказать, что вы действовали в пределах самообороны.

