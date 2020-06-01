Просыпались во мгле. Клялись,
что побудут «тут» до весны.
Непохожие с жизнью дни
отдавали своим столам.
Воротили свои дела.
На рассвете вечерних ламп
не могли насчитать часов
световых. Искупали день
чем попало. Было, что плакали.
Мало и плохо дышали,
но ели послушно и сыто.
Обувь сушили и снова мочили в метро.
Странно болели, метались за сном. Как-то лихо
просто во тьме до темна добежать.
Москвичи.
***
Ну надоело листать года,
рожденья дни. Новогодний гнёт
капусту квашенную прижмёт лучше.
И мне не весело никогда,
не помню дней дополна моих
из этих двух, да из тех других также.
И кто-то лопает пупыри,
что сберегли от беды фарфор,
все нервы — нервы
как перебор струнный.
А мы гостим друг у друга там,
куда приводят нас забытьё,
твоё — мой суженый — и моё
город.