Просыпались во мгле. Клялись,

что побудут «тут» до весны.

Непохожие с жизнью дни

отдавали своим столам.

Воротили свои дела.

На рассвете вечерних ламп

не могли насчитать часов

световых. Искупали день

чем попало. Было, что плакали.

Мало и плохо дышали,

но ели послушно и сыто.

Обувь сушили и снова мочили в метро.

Странно болели, метались за сном. Как-то лихо

просто во тьме до темна добежать.

Москвичи.

***

Ну надоело листать года,

рожденья дни. Новогодний гнёт

капусту квашенную прижмёт лучше.

И мне не весело никогда,

не помню дней дополна моих

из этих двух, да из тех других также.

И кто-то лопает пупыри,

что сберегли от беды фарфор,

все нервы — нервы

как перебор струнный.

А мы гостим друг у друга там,

куда приводят нас забытьё,

твоё — мой суженый — и моё 

город.

Поэзия
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