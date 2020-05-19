В рамках проекта «Наша Победа»

Девятого числа призыва проще нет,

когда звенящий ветр черёмухи полощет.

Когда горят цветы георгиевских лент –

направь свои шаги на утреннюю площадь.



Над площадью – оркестр.

Над городом – весна.

Восходит долгий ритм в озоновые кущи.

Ещё пятьсот шагов, и вот она, страна –

здесь объединена в один поток влекущий.



Она идёт к сердцам – приковывает взгляд,

тревожит и зовёт, даёт ответ и ранит:

зачем опять, зачем

так много лет подряд –

должны сиять штыков торжественные грани?..



Так годы держат ряд.

Давно – в сорок восьмом –

мой прадед, капитан,

с партийной ясной целью,

явился в волжский край

и нам построил дом.

И вот, я вырос в нём.

И слышу нашу землю.

Я слышу землю вслух, как чуткий майский лист,

свой первый майский дождь услышав – верит слепо.

А старый дом стоит, как серый обелиск –

в зрачках окон храня мерцающее небо.

Меня в слепой любви не стоит укорять!

Земля живёт во мне упрямыми веками.

Как будто всажен меч в траву по рукоять

и врос большим крестом в траве под облаками.

Те облака плывут,

заглядывая в синь

озёр, великих рек и маленького пруда.

Вот так же смотрим мы

в свои пятьсот Россий,

и светит наших скул немереное чудо.

Однажды рябь сойдёт,

как пыль, осядет быт –

лик станет на воде, старинный, как пергамент.

И если с трёх сторон услышим стук копыт –

то встрепенётся вдруг в груди былинный камень!

Так слышат землю вслух.

Жестокий стук копыт

нас учит зреть в глаза – спокойно, словно Богу,

и знать,

что вот и ты, и ты – не позабыт,

как вера в русский дух и трудную дорогу.



И кони те – летят под грохот облаков.

Должно быть, ордена на Пасху мироточат.

И кажется порой: чугунный вой гудков

заряжен в тишину – как лезвие, отточен…



Я слышу это всё.

И помню это всё.

Победа рвёт войну неслыханною волей.

Курантов и людей большое колесо

большие времена выкатывают в поле.



И выстроен парад.

Так здравствуй, добрый щур!

Зачем же ты такой, как горький куст полыни?

Мой прадед, капитан,

имел бы твой прищур,

когда бы, как и ты, смотрел на нас поныне.



Пускай же грянет марш на все пятьсот Россий!

Пусть зубчатый огонь сияет Третьим Римом!

Покуда Кремль стоит – как хмурый кирасир –

быть можно на земле цветком неповторимым.



Твой хмурый выход, Русь – предвестница добра!

Равняйся на себя и кроны красных башен.

Идет большой парад,

на длинный час вобрав,

что было и что есть

и будет в мире нашем.



Смотри же, добрый щур!

Ты нам всего верней.

Уже по грудь во мгле – упёрся орденами.

И если вдруг слеза, то главным будет в ней

желанье обвенчать твою Победу с нами.

