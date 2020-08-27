В рамках проекта «Наша Победа»

ЮРИЙ ПИЛЯР (писатель, фронтовик, узник концлагеря Маутхаузен)



1924 – 1987 годы





В декабре 1941 года мой отец, Юрий Евгеньевич Пиляр, попросился добровольцем в военную часть, которая остановилась по пути с Урала в большом вологодском селе для короткого отдыха. Отец родился в Великом Устюге в октябре 1924 года, потом с семьей переехал в большое вологодское село Троице-Енальское. В декабре 41-го отцу было 17 лет. Он был зачислен в отделение разведки взвода управления и вскоре отправлен на фронт. В боях был ранен, а затем при попытке прорваться из окружения юго-западнее Ржева контужен и взят в плен. Это случилось 20 июля 1942 года. Так начался его мученический путь по лагерям военнопленных: лагерь Оленино, Ржевский, Смоленский, Вильнюсский, лагерь в городе Хелм и с февраля 1943 года – зондерблок известного гитлеровского концлагеря Маутхаузен. Путь этот продолжался 2 года 9 месяцев 14 дней, за это время было несколько неудачных попыток побегов, полная драматизма борьба антифашистского подполья, которую вела интернациональная организация Сопротивления. Её участником был отец, хорошо владевший немецким языком.

Трудно лучше рассказать о жизни отца и времени, проведенном на фронте и в плену, чем это делают его книги, во многом автобиографичные. Имя Юрия Пиляра зазвучало в литературе после выхода в 1955 году повести «Все это было», где впервые показаны кошмары фашистского концлагеря Маутхаузен и правдиво рассказано, что происходило в его застенках (Повесть переиздана в 2020 году в сборнике «Семейный альбом. Трепетное мгновение»). Позднее в свет вышел известный роман писателя «Люди остаются людьми», который принес настоящую славу Юрию Пиляру, был переведен на многие языки и высоко оценен Александром Солженицыным. Тема романа та же, но рамки охватывают не только концлагерь, но и год войны до плена и год советской неволи после концлагеря.



Среди военных книг Юрия Пиляра – повесть «Пять часов до бессмертия», где впервые в творчестве писателя появляется фигура легендарного генерала Карбышева, принявшего мученическую смерть именно в концлагере Маутхаузен; в романе «Честь» история генерала Карбышева и его подвига дана более развернуто и полно.

А в романе «Забыть прошлое» бывшие узники концлагеря встречаются на международной конференции 20 лет спустя…

На протяжении более двух десятков лет Юрий Пиляр представлял Советский комитет ветеранов войны в Международном комитете Маутхаузена, а в мае 1984 был избран вице-президентом этого комитета. Он награжден орденом Отечественной войны 2-й степени и многими медалями.

Отец много помогал ветеранам, долгие годы пытался добиться, чтобы бывших узников лагерей приравняли к участникам войны.

Юрий Пиляр – писатель-антифашист. И последняя его рукопись, датированная февралем 1987 года (в апреле его не стало), имеет характерное название «Исповедь бывшего узника». Мне посчастливилось опубликовать общую с отцом книгу «Семейный альбом» (1999 г.), куда вошла и эта «Исповедь» …



Очень тепло отозвалась об этой книге таллиннская журналистка Светлана Рагрина. Особенно ее взволновала тема судеб «блистательного поколения фронтовиков». Свою статью она озаглавила «Загадка пленительных стариков». Хочется привести маленький фрагмент из ее статьи.

«Загадок у этой породы людей действительно много. Почему, например, с ними так интересно общаться (хотя биографии, казалось бы, у всех одинаковые: несытое детство, ранняя безотцовщина, детский труд ради куска хлеба, жернова сталинщины, война, фронт и наконец-то мирные дела – учеба, работа, дети, внуки)? Может, потому, что им не только есть, что сказать, но они жаждут быть услышанными и понятыми. Почему с ними так легко и так спокойно на душе? Возможно, потому, что эти пленительные старики, вне зависимости от образования, социального положения и других анкетных данных, все-таки поколение более духовное, чем телесное. Перестраиваться под «золотого тельца» не захотели. Остались бунтарями, а не конформистами. И они жалеют нас, вынужденных играть по этим новым правилам.

Мне не посчастливилось лично общаться с Юрием Евгеньевичем Пиляром, его, к сожалению, уже нет в живых. Но читая книгу, я все больше убеждаюсь в том, что писатель Пиляр принадлежал к той самой редкой породе «пленительных стариков».



«Переиздана одна из самых страшных книг о Великой Отечественной войне» – написал Сергей Шаргунов в своем интернет-издании «Свободная пресса» об автобиографическом романе «Люди остаются людьми», переизданном в 2019 году, к 95-й годовщине со дня рождения писателя Юрия Пиляра (1924−1987).