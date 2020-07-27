В рамках проекта «Наша Победа»

Великая Отечественная война с самого необычного ракурса 

Илья Бояшов «Бансу»
СПб: Лимбус-Пресс, 2019, 192 стр.

Михаил Визель

При описании больших исторических событий, таких, как Великая Отечественная война, вслед за временем личных историй («окопная правда») и грандиозных эпопей обязательно наступает фаза их синтеза: «большой нарратив», но показанный через какую-то частную на первый взгляд историю, под необычным углом зрения. 

В русской литературе по идеологическим причинам эпоха «большого нарратива» в описании войны сильно подзатянулась; но наконец появляются авторы, работающие с, так сказать, другой оптикой. Один из них – петербуржец, в прошлом – учитель истории Илья Бояшов. В 2008 году он уже выпустил небольшой роман «Танкист или “Белый тигр”», описывающий в совершено былинном ключе «дуэль» двух танков – и в 2012 году книга была экранизирована в виде высокобюджетного кино, что косвенно свидетельствует о «трендовости» такого подхода. И вот теперь Илья Бояшов снова вернулся к истории Второй мировой – и снова нашел необычный ракурс.  

Его небольшая историческая повесть, которая в советские времена считалась бы «большим рассказом», основана на реальном дурном анекдоте. Летом 1943 года во время перегона очередного лендлизовского «Дугласа» с Аляски в Сибирь летчик Вася, любуясь мощной послушной машиной, при обходе грозового фронта заложил крутой вираж. Мальчишество, для боевого летчика вполне простительное, если бы не одно «но» – при этом из оказавшегося почему-то открытым колпака кабины пулеметчика выпал его напарник, штурман Лёша. Причем выпал над Аляской, то есть над территорией США!

Вася с ужасом вспоминает, что накануне дурак Лёха открыто восхищался подаренными ему превосходными американскими ботинками и вообще преимуществами американского образа жизни. А потом, опомнившись, буркнул: «Что, сдашь теперь»? Так может, не случайно выпал, а сознательно сиганул? То есть, прямо сказать, переметнулся? Но почему ж тогда в одном ботинке, оставив второй – тот самый, американский – в кабине?! Ерунда какая-то.

ЧП предсказуемо вызывает панику на советском аэродроме. Но прикомандированный к нему особист паникует как-то особенно яростно – и слышать не хочет о том, чтобы доложить, как требует устав, по инстанции, а приказывает немедленно, сию секунду, вопреки здравому смыслу, собственными силами организовать поиски пропавшего штурмана. 

Но оказывается – это не потому, что он сталинский прихвостень или что он сам боится оказаться в лагере и т.д. А по сугубо профессиональным соображениям: на самом деле его интересует не столько сам Лёша, сколько содержимое двойного дна его штурманской сумки.

Но это же содержимое очень интересует и ФБР. Которое так же интенсивно ведёт борьбу с внедряемыми СССР промышленными шпионами, как советское МГБ этих шпионов засылает. И фэбээровцы тоже немедленно организуют поисковую экспедицию.

Так две команды спецслужбистов начинаются гонку на опережение. Только при этом одна, американская, отлично оснащена и может рассчитывать на поддержку местного населения. Другая держится в основном на непонятно откуда берущейся энергии особиста и, конечно, на том, что всё-таки свой. Обе команды делают, как в шахматах, неожиданные ходы по очереди – пока не сталкиваются лицом к лицу. И здесь ведут себя как истинные сэнсеи – лишь обменявшись взглядами, понимают, кто победил, а кто проиграл.

Надо отдать должное Илье Бояшову: на очень малом объеме ему удается создать увлекательное и многоплановое произведение. Ведущиеся наперегонки поиски бедового Лёхи захватывают как авантюрный роман. За ходом мысли особиста и фэбээровца, силящихся, каждый со своей стороны, на основе все добавляющихся жутковатых вводных, понять, что же произошло, следишь как за классическим детективом. Непростые отношения этих самых фэбээровцев с местными жителями, которые вроде как американцы и христиане, но на самом деле индейцы-алеуты (да еще и большей частью с русскими фамилиями – оставшимися от купцов XIX века) и злостные язычники, равно как и вживание русских героев в суровый и величественный аляскинский пейзаж, завораживают как настоящий вестерн. И, наконец, уместными оказываются и рассуждения на извечную русскую тему: почему Россия не Америка? И хорошо ли, если вдруг станет Америкой? (Впрочем, исподволь показывает автор, успокойтесь: никогда не станет.) Так что если можно говорить о современной экзотической приключенческой повести, «Майн Риде и Фениморе Купере XXI века», – то вот он, Илья Бояшов, автор «Бансу». 

Да, а почему, собственно, «Бансу»? Бансу – это местный злой дух. Который появляется как предложенный в своё время Юрием Олешей шахматный Дракон – стоящая вне доски фигура, переводящая игру на другой уровень. Но о нем, как о фигуре мистической, нечего и толковать. А вот о фильме «Найти штурмана Демьянова» потолковать очень бы стоило. В 2009 году уже выходил неплохой фильм, посвященный воздушной трассе «Алсиб» — «Перегон». Но тогда, честно говоря, прошел довольно незаметно. Возможно, сказалась нехватка мощной литературной основы. «Бансу» сумел бы восполнить этот недостаток. 

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