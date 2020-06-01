Папочка, дат нет.

Папочка, привет. Папа.

Я здесь, у меня хорошо. Ты как.

Совсем сошло напыление, пап – осталась пыль,

а та не то, не цвет.

Чихаю, а проку нет.

Цвета здесь, пап, нет.

нет.

***

Знаешь, пап, в студёную пору

из лесу вовсе не выхожу,

тропами заячьими брожу,

уж лабиринт натоптала скоро.

Не для потомков твоих —

тружу ноги для бела света,

лета качаю мышцу;

где-то будет мне по плечу

хворостом запастись однажды

***

Ни стола не видели, ни оргстекла на нем.

Приходили попрощаться в дом его:

к нему за ним ходили.Он

уже почти не жил,

его любили

там.

***

Когда полынь зацвела собачками,

лебеда проснулась в шафран

на Венёв находили тучи пачками,

ждали тебя, чтобы полить, ждали,

а земля и небо им не отдали,

и меня с тобой уже не отдали,

Венёв заплакал и просил на минуточку,

мы с тобой тоже просили, плакали,

бабушка проснулась, говорит – сынок!

А земля и небо нам про порог,

дома порог, которого нет,

и не отдали.

