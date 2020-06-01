Папочка, дат нет.
Папочка, привет. Папа.
Я здесь, у меня хорошо. Ты как.
Совсем сошло напыление, пап – осталась пыль,
а та не то, не цвет.
Чихаю, а проку нет.
Цвета здесь, пап, нет.
нет.
***
Знаешь, пап, в студёную пору
из лесу вовсе не выхожу,
тропами заячьими брожу,
уж лабиринт натоптала скоро.
Не для потомков твоих —
тружу ноги для бела света,
лета качаю мышцу;
где-то будет мне по плечу
хворостом запастись однажды
***
Ни стола не видели, ни оргстекла на нем.
Приходили попрощаться в дом его:
к нему за ним ходили.Он
уже почти не жил,
его любили
там.
***
Когда полынь зацвела собачками,
лебеда проснулась в шафран
на Венёв находили тучи пачками,
ждали тебя, чтобы полить, ждали,
а земля и небо им не отдали,
и меня с тобой уже не отдали,
Венёв заплакал и просил на минуточку,
мы с тобой тоже просили, плакали,
бабушка проснулась, говорит – сынок!
А земля и небо нам про порог,
дома порог, которого нет,
и не отдали.