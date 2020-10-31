В рамках проекта «Наша Победа»

Елена Ржевская «Геббельс. Портрет на фоне дневника». М.: Книжники, 2020.

Вслед за знаменитой книгой Елены Ржевской «Берлин, Май 1945» издательство «Книжники» выпустило и второй её главный – и не менее известный – труд «Геббельс. Портрет на фоне дневника». Елена Ржевская (настоящая фамилия Каган) прошла военным переводчиком всю войну, первое крупное сражение, в котором она участвовала, было под Ржевом – и отсюда псевдоним, под которым она вошла в историю – и литературу. В конце апреля 1945 года Елена Ржевская оказывается в составе группы, пересекающей границы полыхающей в огне Германии перед капитуляцией и держит путь на Берлин – чтобы найти Гитлера.

Начало мая 1945. Окончательная Победа всё ближе. Капитуляция Германии неизбежна. Берлин в огне и руинах. Но судьба Гитлера и его ближайшего окружения остаётся неизвестной. Однако вскоре найдут тела Геббельса, его жены и собственноручно убитых ими детей – отравленных сильнейшим ядом. Там же при обыске обнаружат дневник министра пропаганды, ценнейший документ, который и ляжет в основу этой книги. Но уже много позже – потому что в это время Ржевскую будет занимать другое – поиск тела Гитлера и экспертиза найденных обгорелых останков. Трупы Геббельса и его жены найдут 2 мая, а на следующий день в подземелье имперской канцелярии – фюрербункере – старший лейтенант Л. Ильин обнаружит некоторые личные вещи рейхсминистра пропаганды и гауляйтера Берлина и два чемодана с документами. Позже он напишет Елене Ржевской письмо: «… А в комнате, где лежали отравленные дети, абсолютно ничего не было, кроме постельной принадлежности. Я спросил через своего переводчика, почему отравили детей, они не виноваты…» Согласно последней воле автора, дневники следовало уложить в металлические ящики и захоронить до неизбежного воцарения на земле нацизма. Но, пишет Ржевская, «наказы и распоряжения больше не выполнялись. Мёртвый шеф уже не мог востребовать исполнительности. А порученцы спешили, сбрасывали эсесовскую форму, переодевались, спасались кто как мог».

Находившиеся в чемоданах документы выпало разбирать как раз Елене Ржевской. Дело шло медленно и трудно, почерк Геббельса очень неразборчив, к тому же почти сразу личным приказом Сталина и информацию о смерти фюрера, и дневники Геббельса строго засекретят. Поэтому рассказать обо всём этом Ржевская смогла только после смерти Сталина – в опубликованных в «Знамени» в 1955 году «Записках военного переводчика».

Позднее, работая над книгой «Берлин, май 1945», Ржевская наткнётся в архиве на одну из тетрадей дневников – ту, что охватывала период с конца мая по начало июля 1941 года – последний месяц тайных приготовлений Германии к нападению на Советский Союз. Перед ней открылся удивительный саморазоблачительный документ, фрагменты которого вошли в книгу, над которой она тогда трудилась.

А потом уже на основе всех дневниковых тетрадей Ржевская напишет этот объемный труд: портрет эгоистичного, истеричного, нездорового человека, оказавшегося одним из самых близких соратников Гитлера. Хотя … далеко не сразу всё к этому шло.

В первой половине двадцатых годов в Германии были две крупные фигуры, к которым было приковано общественное внимание: Адольф Гитлер, который после Пивного путча провёл несколько месяцев в тюрьме, где написал «Майн кампф», и пытавшийся сохранить позиции партии после неудачного путча Грегор Штрассер. Их с Гитлером позиции были совсем не идентичны. Штрассер был более политически гибок, допускал союзничество с другими партиями, в том числе левыми. Йозеф Геббельс изначально был «человеком Штрассера», для них вопрос чистоты крови был далеко не первостепенным – куда важнее им были социалистические взгляды. Настолько важнее, что они предполагали сотрудничество с Советским Союзом против Западного империализма. Однако в 1926 году, когда Гитлер побеждает Штрассера на собрании руководства партии, Геббельс переходит на сторону победителя.

Ржевская последовательно восстанавливает, как формируется личность человека, имя которого вскоре узнает весь мир. Человека, который в конце войны, прекрасно понимая, что совершил, сознательно выберет смерть не только для себя, но и для своих шестерых детей, «посвящённых Гитлеру» и всех названных на начальную букву его псевдонима, не пожелав попытаться спасти их через «Красный крест» в мае 1945 года. Дневники предваряются подробной автобиографией, написанной в 1924 году двадцатисемилетним Геббельсом. Из этого текста становится ясно, что перед нами – зажатый, неуверенный в себе из-за своей ущербности (сильной хромоты) молодой человек, обиженный и культивирующий силу и войну. Геббельс подробно описывает в своих дневниках восторженные впечатления от прозы Достоевского – «Преступления и наказания» и «Неточки Незвановой», он лелеет амбиции крупного писателя, ещё в 1919 году начинает писать роман «Михаэль», который, однако, оказывается абсолютно несостоятельным. После провала романа его интересы окончательно сдвигаются в область политики. Огромное влияние на его подвижную психику и разум оказал труд Освальда Шпенглера «Закат Европы». Читая его, он то и дело записывает в дневнике: «Отчаяние. Мысли о самоубийстве», «Отчаяние. План самоубийства» — мрачное предзнаменование отложенного, но всё же довольно скорого финала, усиленное тем, что это не просто самоубийство, но убийство всей своей семьи.

Страница за страницей Ржевская рисует портрет человека, одержимого страстями и патологическим карьеризмом, подпадающим под влияние и не имеющего тормозов в своей жестокости. Эти дневники – наряду с дневниками Шпеера, «секретным дневником» Бормана, «Комендантом Освенцима» Гесса и многими другими свидетельствами – важнейшие документы эпохи, необходимые для того, чтобы узнать и понять, что происходило тогда, когда «коричневая чума» расползалась по Европе.