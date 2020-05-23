прямая речь. 

Дрожит машина братьев Райт —

Мотору верная фанера;

Но инженер на инженера

Глядит уверенно: alright!

Еще не время для войны,

И небеса обетованны;

Но обещают расставанья —

И обещаниям верны —

Три неделимые оси,

Осенних дней гроза и диво.

На синем блюде объектива

До нас, фотограф, донеси

День первый и последний день —

Где блещет тучка золотая

И век летит, перелетая

Из света в тень.

* * *

Город не сдал позиции. Город пуст.

Столп и досель соседу грозит, как перст.

Ангел часу в шестом заступил на пост,

выпрямился в рост.

Справа, в Разливе, в ступке елозит пест,

«шоб вам…» — ворчит чухонка и морщит нос.

Ангел крестом замахивается: «Брысь!

Ты это дело брось!»

Слева, в заливе, злится веселый бриз

и с боссановой схлестывается блюз.

Мне ничего не видно ни вдаль, ни вблизь;

мокрая прядь волос

лезет из-под фуражки (к чертям устав).

Мой часовой ни капельки ни устал.

«Быть ли пусту, служивый, месту сему?» —

я говорю ему.

«Быть — золотым и пламенным! Нынче в пол-

неба пылает адмиралтейский шпиль;

вон у Петра и Павла петух пропел —

враг уже отступил,

Стражу несет отряд у морских ворот

триста-который-год».

Он поправляет форменный отворот.

Смотрит вперед.

* * *

А когда на рассвете лег

ветру в ноги зеленый луг —

Сводом выгнулся потолок,

Изогнул односкатный лук.

Вьется весточка на стреле,

что нацелена в облака:

«Мы в осаде. Пошли земле

хлеба, яблок и молока;

пропитания — до зимы;

подкрепления — за плечо;

и тогда, обещаю, мы

простоим еще».

* * *

Навалило снегу — до крайней Тулы!

А на днях ко мне намело Катулла.

Он, болезный, плюхнулся мимо стула,

был измучен и удручен,

говорил: «Послушай, какое дело:

Passer mortuus est meae puellae,

Passer, deliciae meae puellae… —

Ну а я-то, а я при чем?»

Я чайку на кухне сообразила,

но поэт не пил и глядел уныло.

Говорил, что милая изменила,

что ни совести, ни стыда,

говорил: «Совсем расшалились нервы:

До того люблю — придушил бы стерву.

Не беда, что я у нее не первый:

Не последний — вот в чем беда!»

Поняла я с ходу, что дело худо,

говорю: «Послал бы ее… послушай,

поселись поближе, возьмись-ка лучше

за родной Геликонский гуж,

потому как бабы у нас не хуже.

А в четверг Вергилий зайдет на ужин —

будет выть про битвы и ныть про мужа

(если только позволит муж)».

Только тут Катулла как ветром сдуло:

То ли зря я мужа упомянула,

То ли тень Вергилиева мелькнула

неэпически перед ним?

Облачен в диванное покрывало,

он смотался, словно и не бывало,

в направленье Киевского вокзала

поджидать электричку в Рим.

Навалило снегу снаружи добро!

Поднялась я с рожею дуже храброй,

отложила книжку, взялась за швабру:

разобрали совесть и стыд,

потому — в прихожей пора прибраться,

а не то припрется какой Гораций…

Ради мужа можно б и не стараться,

Но поэзия не простит.

* * *

Переменив обряд и норов,

наряд положенный надев,

на положении non-native

ты пребываешь не у дел.

Положим, доля эмигранта

неутешительна, пока

приходится на горстку грунта

родного — пригоршня песка

заморского; зато вершина

горит, и манит вышина:

затем, что жизнь несовершенна,

точнее — не завершена,

но выражается перфектом

ее движение вовне —

и непреложным этим фактом

оправдана вполне.

Chiba City Blues



Куда не следует нос не суй

и ереси не неси.

В люминесцентной сети Нинсей

(Night City; long time no see —



и не видал бы еще сто лет) —

прожектор в пустом порту

лучом, отточенным, как стилет,

врезается в темноту.



Прищурившись, из последних сил

высматриваю кусок,

в кислотной мороси Тиба-си

прожженный наискосок:



над тусклыми куполами, над

осколками облаков

колючий блик, опалив зенит,

качнулся и был таков.



Пускай в стотысячный раз пусты

карманы — спасибо за

неоновую фрезу звезды,

прорезавшей небеса,



за то, что отблеск ее дрожит

на плоскости голубой;

за право — может, и не прожить,

но сдохнуть самим собой.

* * *

Не обману, не изменю

земной косноязыкой твари.

Как эти звери, горы, травы

произрастали без меня?

О чем — во сне ли, наяву —

стонал залив, обледенев, и

переговаривались нивы

без перевода моего?



И днем и ночью начеку:

В ущелье вздрагивают глыбы,

Ворочаются бычьи губы,

Ворчат горошины в стручке,



но строчкой тянется горем

через нагорья и равнины

над горечью непониманья —

прямая речь.

