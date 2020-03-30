В рамках проекта «Наша Победа»

Война отменяет многие законы и, в первую очередь, главный – «не убий». Этот факт понятен и, в общем-то, принят большинством к сведению. Человек превращается в труп, с этим каждый сталкивался или столкнётся.

Меня в войне всегда поражала другая метаморфоза: как человек превращается даже не в мертвеца, а в безликую единицу без голоса и лица, в пешку на шахматном поле войны. Пешка не знает смысла своего движения, она идёт вперёд, когда надо – убивает и умирает. И часто без малейшего понимания, был ли смысл в её смерти или нет. Некие зрячие и знающие силы двигают её, слепую, с клетки на клетку, ничего не объясняя, не спрашивая о её желаниях. Война отменяет все желания пешки вплоть до первичного желания – жить.

Два батальона отправляются за Днепр, чтобы там их перемололи в труху. Единственная задачка этих подразделений – дезориентировать врага и умереть, стянув на себя как можно больше его сил. Задача выполнена, противник оголил и ослабил участки фронта, бросив на два неполных батальона многократно превосходящие силы. Днепр форсирован, дивизия выполнила задачу.

Вот только как объяснить тем, кого перемололи вражеские орудия, что они были в той операции не людьми, а мясом, движущимися фигурками, имитацией, призванной отвлечь внимание противника?

И пусть один из героев книги говорит, что «кровь батальона пролита не напрасно», другой герой не может принять этого факта. Такое не предназначено для человеческого понимания. Люди есть люди, не предметы и не имитация для отвлечения внимания.

Абсурд войны, как он есть. Страшный и непостижимый.

