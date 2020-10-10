В рамках проекта «Наша Победа»

Анна Батурина «Фронтовичка»

Анна Батурина — ученица и гордость «солнца русской драматургии» Николая Коляды — написала свою «Фронтовичку» в 2009 году — и мастер не поправил в её работе ни слова! Ане было 25 лет, когда история Маши Небылицы — главной героини пьесы, той самой фронтовички — перевернула всю её жизнь. Молодой драматург получила за свою работу приз конкурса современной драматургии «Евразия», Николай Коляда поставил «Фронтовичку» в своем театре, причём роль главной героини исполнили любимые артистки Батуриной — Василина Маковцева и Ирина Плесняева. «Если я тогда и мечтала о постановке пьесы, то именно Маковцеву видела в этой роли, и это сбылось», — говорит Анна.

Спектакль участвовал в фестивале «Золотая маска», текст пьесы был опубликован в одном из номеров журнала «Урал», а спустя год взял ещё и премию «Дебют» в номинации «Драматургия». Позже пьеса прошлась по сценам всей страны — в буквальном смысле от Калининграда до Владивостока. В 2016 году «Фронтовичку» поставила Марина Станиславовна Брусникина в театре «Современник» — спектакль идёт там по сей день под названием «Скажите люди, куда идёт этот поезд».

Действие пьесы происходит в первые послевоенные годы. 24-летняя Мария Небылица покидает военный госпиталь и отправляется на Урал, где живёт мать её фронтового возлюбленного — Матвея. Больше Маше податься некуда, а Матвея пока не отпустили из армии.



«Мария. Дом на Украине, вы же знаете… Я еду на Урал, к нему. (Держит Матвея за руки.) Пока сержант Кравчук не вернется, я себя дома чувствовать нигде не буду. Так что вы, товарищ командир, долго его не держите.

Матвей. Маш!..

Мария. Матвей, если что с тобой…

Матвей. До сих пор жив, значит, — бессмертный…

Мария. Что с тобой, то и со мной… Мы ведь одной пуповиной держимся… небесной пуповиной, Матвей…

Белобрысый. Не ной, лопоухая, вернется! Я за ним присматривать буду.

Мария. Какая я тебе лопоухая!»



Чем заниматься в мирное время, Маша пока что не знает — но идти на завод, как советует бывший командир, ей точно не хочется. «Я что, ждала когда война кончится, чтобы на завод потом? <…> У меня, между прочим, год хореографического училища за спиной!»

Она живёт надеждой на лучшее, ведь самые страшные годы уже в прошлом, на глазах обращающемся историей.

Но так ли это на самом деле?

Сейчас трудно представить себе, как тяжело приходилось людям после войны, какие лишения и трудности нужно было повседневно преодолевать. От людей старшего поколения нередко услышишь, что в войну приходилось в чём-то легче — потому что была общая цель и… не было такого голода, какой обрушился на многие регионы огромной страны всё в том же 1946-м. Маша приезжает на Урал, чтобы ждать там своего любимого, но так ли нужна она здесь? Рады ли принять Небылицу? Найдётся ли для неё работа? И скоро ли приедет Матвей?.. Бойкая, наивная, искренняя фронтовичка вскоре убеждается в том, что воевать ей придётся и в мирное время, и с мирным населением, и даже с самой собой…

Молодому и не очень опытному на тот момент драматургу Анне Батуриной удалось сделать свою героиню такой живой и настоящей, что поневоле начинаешь задумываться о том, что у Маши Небылицы имелся прототип. Батурина говорит, что на самом деле их было даже несколько.

«Это, прежде всего, моя бабушка, 1931 года рождения. Она работала в тылу, в шахте, жила в рабочих бараках. Особенно непостижимым для меня был рассказ о том, как бабушка строила собственный дом из бревен вручную на последних сроках беременности, в то время, как ее молодой супруг был в армии. Сейчас сложно представить, что этот проект она осилила даже без помощи обучающих роликов с ютуба».

Ещё один прототип — учительница танцев в маленьком шахтерском городке Копейске. Батурина её лично не знала, но о ней рассказывали, что эта бывшая фронтовичка бывала очень строга со своими воспитанниками. Вспоминали, что она будто бы даже лупила детей на занятиях, но несмотря на этот факт, танцевальный коллектив работал весьма успешно, даже ездил на соревнования в Ленинград. «Образ больной фронтовички с покалеченной судьбой, мечтой, психикой в моем воображении слился с прекрасным образом молодой преподавательницы танцев, с которой я была лично знакома, её, кстати, звали Мария Петровна — как мою героиню. И вот весь её образ, внешность, осанка, улыбка, подбородок —это было стопроцентное попадание…»

Вот так на свет и появилась фронтовичка Маша Небылица —

непобедимая, яркая, сильная героиня, обладающая невероятным запасом витальности, жаждущая жить. «Меня в ней привлекала способность оставаться человеком в нечеловеческих условиях и потребность тянуться к прекрасному, когда вокруг грязь и разруха» — говорит Анна Батурина. Именно такие женщины, как Мария, возвращали послевоенному миру веру в себя — вначале завоевав свободу, а после — защитив своё право на счастье.

