Для нас он похож
на старую рыбу – 
в чешуе орденов и медалей.

На рыбу,
уцелевшую
в безжалостном океане войны
и выброшенную на берег
этого провинциального городка.

«Я никому не нужен,
как старая батарейка», — 
говорит он кому-то 
по неработающему телефону.

Неуживчивый, молчаливый, суровый,
он не ходил в школы с выступлениями,
а День Победы отмечал на кухне 
с последним живым однополчанином. 

После контузии он плохо видел,
и шоколад ему казался
запёкшимся сгустком крови.

Он плохо ходит
и почти не слышит.

Но каждую ночь,
во сне,
продолжает бросаться под танк
со связкой гранат.

ПОКОЛЕНИЯ

Мой прадед
вернулся в 1918 году
с Первой мировой 
живой,
проносив с собой в вещмешке икону
Богоматери со Спасителем.

Мой дед
вернулся в 1945-м
с Великой Отечественной
живой,
проносив у сердца партбилет.

Мой отец
вернулся в 1963 году
с войны «физиков» и «лириков»
живой,
проносив в сердце
образы Че Гевары, Хемингуэя,
Ремарка и Твардовского.

Мой брат
вернулся в 1984 году
с Афганской войны
живой,
проносив в кармане
фото любимой девушки.

ВТОРАЯ МИРОВАЯ

по опустевшему городу
в двух грузовиках
везут лошадей

всё как у людей:
то ли на бойню
то ли в поле
на волю

***

В Барнауле хотели установить памятник солдатским вдовам… 

Задумайтесь,

берёзы – 

седые волосы земли,

и больше всего их –

в России… 

Поэзия
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Читайте также
Самый довоенный фильм о войне

Федор Шеремет

Самый довоенный фильм о войне
18 ноября 2020, 18:44
Статьи

Платон Беседин

Поэтический атлас Севастополя
Поэтический атлас Севастополя
18 ноября 2020, 18:40
Статьи

Василий Авченко

Непотопляемая
В рамках проекта «Наша Победа» Жизнь замечательных кораблей. Одиссея тихоокеанской подлодки, которая воевала у берегов Норвегии и первой обошла вокруг света. У каждого корабля – своя, персональная судьба. Иные гибнут в сражении. Это не всегда конец жизни: тот же «Варяг», затопленный после неравного боя при Чемульпо, японцы подняли и уже в 1905 году ввели в […]
17 ноября 2020, 6:20
Статьи