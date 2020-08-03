«Жизнь Льва Толстого. Опыт прочтения» Андрей Зорин.

В самом начале этой комфортной, простите за выражение, по объёму книги размещена дневниковая запись Льва Николаевича, посвящённая его первому воспоминанию. Он маленький, туго запелёнатый, лежит и орёт. Над ним стоят взрослые, которые явно желают ему добра, но осуществляют над ним насилие. Он рвётся на свободу. Он хочет удрать.

Скажу сразу, от книги не оторваться, читается, как авантюрный роман.

Текст насыщен цитатами, размышления автора встроены чрезвычайно деликатно и всегда обоснованы.

Итак, Лев Николаевич, ЛН.

В 15 лет потерял невинность, впервые столкнувшись с собственным противоречивым устройством: стремление к чистоте духа и животная чувственность.

Последствия этого события (потери невинности) привели нашего героя в больницу – его там лечили венерологи. В больнице были сделаны первые дневниковые записи. Общая история дневника насчитывает более 60 лет. Трудно не задуматься о парадоксальности бытия: казалось бы, позорная болезнь, зато какой импульс.

ЛН был очень страстным человеком. В дневнике он прямо признаётся, что влюбляется в мужчин. Сейчас одни читатели скривятся, другие восторжествуют. Не торопитесь, есть немаловажная поправка — при одной мысли о физической близости с мужчиной ЛН испытывал отвращение. Речь шла именно о чувстве любви. Задумайтесь, отриньте порочный ассоциативный ряд, разве не приходилось вам любить человека без чувства похоти? Просто любить. Наверняка приходилось, разве что Толстой оказался смелее и честнее нас – прямо признался самому себе в этом чувсте.

Неприятности, связанные с невоздержанным нравом, не раз подталкивали Толстого в правильном направлении. Например, после того, как он проиграл усадебный дом, в котором родился, который достался ему по наследству, он отправился в Крым на войну. Дом разобрали и увезли, а с войны ЛН вернулся автором «Севастопольских рассказов».

Перескакивая в его будущее, уточню, что повесть «Казаки» была завершена потому, что автору требовались деньги — заплатить карточный долг. Снова на ум приходит поговорка «Нет худа без добра».

Сделавшись знаменитым молодым писателем, Толстой стал жить в Петербурге. К этому периоду относится замечательная запись в его дневнике: «Поехали в Павловск. Отвратительно. Девки, глупая музыка, девки, искусственный соловей, девки, жара, папиросный дым, девки, водка, сыр, неистовые крики, девки, девки, девки! Все стараются притвориться, что им весело и что девки им нравятся, но неудачно».

В нескольких метких и остроумных строчках обрисована вся человеческая суета. Абзац на все времена.

Петербург Толстому надоел и он перебрался в Москву, где принялся ходить в гости к Берсам, у которых было три дочери: Елизавета, Софья и Татьяна. Все думали, он по традиции посватается к старшей, Елизавете, но он выбрал среднюю, Соню.

Соня тоже не сидел сложа руки, она стремительно написала короткий роман, в котором недвусмысленно обрисовала происходящую между ней и графом коллизию, и дала ему почитать.

ЛН понял, что она обо всём догадывается, и что она не против, и решился.

Предположу, что он оценил писательский талант Сони, почуял, что она станет его единомышленницей.

Свадьбу сыграли через неделю после того, как он сделал предложение и через месяц после того, как он написал в своём дневнике о чувствах к Соне.

Накануне венчания ЛН дал почитать Соне свои дневники. Это повергло её в шок. Дневники Толстого отличаются предельной откровенностью и содержали весьма чувственные откровения.

Первый раз у них случился в карете по пути в Ясную Поляну.

После первой ночи в Ясной ЛН засомневался: «Не она».

Потом, вроде, понял, что она.

Потом опять засомневался.

Это продолжалось всю жизнь.

Определённая форма карательной откровенности, явно присутствовавшая у ЛН, привела к тому, что он принудил жену к взаимному прочтению дневников. В результате оба прекратили вести записи.

Потом ЛН вернулся к дневнику, но вёл сразу два: чёрную и белую бухгалтерию. Тайный дневник он прятал от Софьи Андреевны в самых укромных местах дома. Софья Андреевна контролировала каждый его шаг.

Тем, кто настаивает, что писатель должен всё «придумывать» полезно будет узнать, что в «Войне и мире» многое списано с семьи.

«Я взял Таню перетолок её с Соней, получилась Наташа».

Таня, напоминаю, младшая сестра Софьи Андреевны.

В Татьяну ЛН был влюблён. «Войну и мир» даже называют самым длинным в истории человечества признанием в любви.

Татьяна впоследствии сжилась с образом Наташи и, кажется, стала «Наташей», уверовав в вымышленные автором черты. Интересный пример того, как прототип достраивает себя сам, вдохновляясь, написанным с себя персонажем. Отдельная достойная тема для исследования.

ЛН, как уже указывалось, был невероятно страстным мужчиной.

Но.

Чувственность, в т.ч. проявляемую по отношению к жене, считал скверным преступным явлением, полагая, однако, что в биографии это (наличие чувственности) нельзя пропустить.

Об этом он написал в своём тайном дневнике в глубокой старости.

Понимал прекрасно, что его биографией скоро займутся и стыдливые биографы постараются эту самую биографию кастрировать.

Вот такая книга о великом деспоте, великом эмпате, о помещике, игроке, охотнике, об основателе религии, который всю жизнь боролся с собственной похотью и далеко не всегда успешно, который все свои страсти трансформировал в гениальные тексты.

Что ещё…

Последними его словами были: «Надо удирать».

