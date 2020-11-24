В рамках проекта «Наша Победа»

Джудит Керр «Как Гитлер украл розового кролика»



Главную героиню книги «Как Гитлер украл розового кролика» зовут Анна — и в этом есть удивительная перекличка сразу и с дневником Анны Франк, и с отмеченным множеством наград фильмом Алексея Федорченко «Война Анны». Во всех трёх случаях идёт речь о девочке, которая безо всякого своего желания вовлекается в собственную войну с нацистами. Есть и ещё одно совпадение, оно же — факт из биографии писательницы Джудит Керр. Её полное имя — Анна Джудит Гертруда Хелена Керр. Четвёртая Анна — или же та самая героиня книги о том, как Гитлер украл розового кролика, а вместе с ним спокойствие, радость и счастливое детство?..

Именно та самая.

Известная британская писательница и художник Джудит Керр родилась в Берлине, в 1923 году. Отец её был известным критиком и журналистом, а ещё он был евреем — и книги его оказались в числе сожжённых нацистами в мае 1933 года. Керр публично выступал против нацистской партии и вынужден был отправиться вместе со своей женой и детьми в изгнание — сначала в Прагу, потом в Вену, позднее — в Швейцарию, Францию и в Великобританию, где Керры, в конце концов, и осядут.

Книга о маленькой Анне — это почти что автобиографический рассказ о непростой доле беженцев, вынужденных бросить всё, что у них было и начать жизнь буквально с нуля.

Девятилетняя Анна и её старший брат Макс любят Берлин и Германию, любят свою семью и друзей, родной дом и школу. Детям — не конкретно этим, а всем детям вообще — несвойственно следить за политикой, они не задумываются о том, кто нынче у власти и чем это может грозит твоей уютной и комфортной жизни. Но в один совсем даже не прекрасный день папа Анны вдруг исчезает из дома — оказывается, что ему пришлось срочно покинуть Германию. И маме с детьми нужно будет вскоре сделать то же самое, потому что евреям оставаться здесь очень опасно, особенно если твой папа не просто еврей, а ещё и журналист, за голову которого объявлена награда. Анна не очень понимает, что такое «награда за голову» — но эти слова преследуют девочку в её ночных кошмарах. К счастью, Анна — не из пугливых. Она сильная, умная, храбрая девочка, которая к тому же очень любит свою семью и всецело доверяет родителям. Жаль, конечно, что у неё было так мало времени на сборы — и она не взяла с собой любимого розового кролика, предпочтя ему новенькую плюшевую собачку! Этого кролика Анна будет вспоминать на протяжении долгих лет странствий по Европе — и представлять, как с ним теперь играет Гитлер…

Скучает Анна, конечно, не только по кролику. Ей не хватает любимой няни Хеймпи, которая не смогла уехать вместе с ними из Германии. Не хватает походов в зоопарк с дядей Юлиусом (он останется в Берлине и покончит с собой спустя несколько лет), весёлых игр с подругами, праздников, подарков, хорошо устроенной жизни, в одночасье сменившейся режимом жесточайшей экономии: когда нужно выбирать между тёплым одеждой и едой для всей семьи. Очень не хватает немецкого языка — в Цюрихе с этим проблем не было, а вот в Париже Анне пришлось несладко. В школе для девочек её сразу же стали учить наравне со всеми, а французского она не знала абсолютно — и делала в диктантах чуть ли не сотни ошибок! Но Анна справится и с этим испытанием, потому что рядом с ней — мама, папа и брат, терпеливо переживающие разлуку с прошлым. В том, что эта семья не разделилась, было её великое счастье и везение. Благодарность за это звучит в каждом слове книги Джудит Керр.

На первый взгляд, война маленькой Анны — не так страшна, и даже умеренно благополучна. Да, её нельзя сравнить с трагедией упомянутых выше тёзок, пытавшихся выжить любой ценой. У Анны Керр всего лишь отняли детство и внушили панический страх за родителей — особенно, за отца — который всё время ходит по краю. Её война — это сражение за безопасность своей семьи, а безопасность, как считает героиня, в том, чтобы никогда не разлучаться. Даже когда плохо, трудно, бедно, голодно и страшно, надо быть вместе. И тогда никакой Гитлер ничего тебе не сделает. «Пока они вместе, её детство не может считаться трудным».

По формальным признакам книжка про Анну — детская, но и взрослому читателю от неё не оторваться. Джудит Керр удалось передать ощущение детской радости жизни, которой, несмотря на войну, гибель близких и страх, наполнена героиня. А ещё в повествовании очень объёмно прописаны национальные черты разных народов Европы. И за каждым портретом в книге почти всегда встаёт нечто большее. Например, маленьким жителям Конфедерации, друзьям Анны, приходится выбирать, с кем они — с туристами-нацистами или со своими друзьями-евреями? Вот вам и швейцарский нейтралитет… А французы — ужасно нетерпеливые и не упустят собственной выгоды, но, к счастью, на каждого такого француза найдётся другой, щедрый и честный! А вот англичан Анна начала изучать уже в самом финале книги — мы расстаёмся с ней в Лондоне, куда семья в очередной раз переехала в поисках лучшей доли.

Англичане девочке сразу же нравятся:

«— А! Дойч! — сказал носильщик и добавил:

—Хитла?

Анна и Макс переглянулись. Они не поняли, что он хочет сказать.

—Хитла! Хитла! — повторил носильщик. Он пристроил один палец под носом, изображая усы, и вскинул руку в нацистском салюте. — Хитла?

— А! Гитлер! — воскликнул Макс.

Анна спросила:

— У них тут есть нацисты?

— Надеюсь, что нет, — ответил Макс.

Анна и Макс скривились и отрицательно затрясли головами:

— Нет! Нет Гитлеру!

Носильщику это понравилось.

— Хитла… — начал он. Потом оглянулся вокруг, не смотрит ли кто, смачно плюнул на платформу и произнёс:

— Хитла! — вот что он о нем думает».

Анна остаётся жить в Лондоне, как осталась в нём и сама Джудит Керр. Семья её в Англии очень бедствовала, но выжила, потому что держалась вместе. Во время Второй Мировой войны подросшая Джудит помогала раненым солдатам, а когда страшные годы остались позади, поступила в Центральную школу искусств и ремёсел. Работала телесценаристом на BBC, cтала известным иллюстратором и, о чём мечтала с детства, писателем. Её книга для детей «Тигр, который пришёл выпить чаю», получила всемирную известность, а «Розового кролика» в 1974 удостоили Немецкой молодежной литературной премии.

Джудит Керр была награждена Орденом Британской империи за достижения в области литературы и изучении Холокоста. Она прожила долгую жизнь и скончалась совсем недавно, в мае 2019 года, в возрасте 95 лет.

Так закончилась история настоящей Анны из книги «Как Гитлер украл розового кролика» — книги, написанной взрослым человеком, сохранившим душу ребёнка.

