* * *

Словом и делом

(всем тем, что теперь пантомима)

долго вертела,

мужьями посменно ценима

пену взбивала —

и миксер,

и лопасти страсти

делали сласти и в целом не дали пропасти.

о центрифуги и отжима праведный громе,

что тут в остатке простейшей просодии кроме?

кофемашиною — зерен пыльца и томленье —

вход перекрыт —

и слоняются зыбкие тени

сонных волов

и движение стрелок неясно,

вместо столов

деревянные скрипнули ясли.



* * *

Зачем читаем непонятное о непонятном говорим

берем на полочке бесплатное

и ходим с ним

ничто ничем не отмыкается

глаза глядят как два юриста сверяются и не свыкаются

с провалом истин

пики козыри

склоняются при говорении

куда-то в сторону бульдозера

снег побеждающего временно

идешь по чистой полосе

и чувствуешь себя как все

стежком пропущенным в канве

рукой забытой в рукаве

помехою на укв

тройной сестрой в Москве в Москве



* * *

на живописном полотне

стоит мужчина в стороне

буквально так — мужчина справа

и пустота его оправа

и чтоб здесь усилить груз

в другом углу дан хилый куст

а между ними сушь и зной

стоит мужчина сам собой

его фигура ростовая

все по порядку расставляя

смещает неземную ось

уже сместил ее небось

зенит являет статус кво

есть он и больше никого

кругом прошел гигантский ластик

мы понимаем что в контрасте

все дело так себе прием

пятном щетиною ремнем

давай давай к нему примкнем

и обеспечим эту тяжесть

но есть налет какой-то лажи

в печальном зрителе простом —

он не справляется с кустом



* * *

Как много будет времени когда

я научусь вставать с постели в восемь

как радостно сверкнет сковорода

под легким маслом



Как много будет времени когда

я научусь вставать хотя бы в девять

и свежая проворная еда

не заморозка



Как много будет времени когда

я соберусь и в десять буду в форме

закинем дальше кухни невода

статью закончить

Как много будет времени когда

в одиннадцать я снова на пробежке

а в доме рдеет целая глава

под редактурой

Как много будет времени когда

я в полдень по макушку в интертексте —

а вам все спать —

но страшного суда

страшиться вместе

встанем

скажем в два ну ладно в три часа

по фаренгейту



* * *

трудно порядок в шкафу наводим

трудно слагаемы вещи любимы

трудно идет неразборчивый дым —

в сердце нежаркий устроен камин



столбик термометра — что? поврежден

голыми выйдем зимы подождем



хочется сна — это утро ли темь ли

телик работает, пестик котельной

чуть наклоняется

в сторону ветра

шкаф открывается

сыплются щедро

неуправляемо

безрезультатно

теплые кофты и туфельки ватны

твердой обложки плита угловая

желтой морошки судьба узловая



* * *

Путалась я путалась ничего хорошего

Испугалась уточек побросала крошево

Крошево как кружево по воде расстелено

Нету тута суженых говорят по телику

Все ушли как выпили по другим каналам

Безналично выплыли утонули налом

Мерзлое лефортово стягивает пруд

Дай я встану сфотаю как меня найдут

С самовыражением на сносях

Шла из окружения

Вышла вся

