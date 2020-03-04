1

Я призову ямбическую силу,

гекзаметры гуртами кораблей

и варварского дольника Аттилу:

любить в седле и умирать в седле.

Пельтасты Амфибрахий и Анапест

в накидках из нестриженой козы

сражаются на зависть: двое на пять,

но ранен брат их, Дактиль, — что за на́пасть?

Припомним же Асклепия азы.

Наложим аккуратную повязку,

и вот уж скачет брат на трех стопах

и делится с сирвентою прованской

секретами любовных эскапад.

А в чистом поле, где закат малинов

и где немало наших полегло,

устроили парад своих манипул

элегии, чье имя легион.



2

Ты помнишь, как южнее всех земель,

южнее царства скатов и кальмаров

Скотт — Амундсен устроили дуэль,

как в наше время Карпов и Каспаров?

Кто двигал пешки ездовых собак,

кто выводил ладьями мотосани,

переставая чувствовать себя,

внутри себя меняясь полюсами.

По белым клеткам черных королей

влекла друг к другу сила Фарадея,

и рушились, как мачты кораблей,

лучи светила, в небе холодея.

Каспаров, Карпов. Сизые поля.

Четыре кофты на тебе надето.

Смешна победа, гибельна ничья,

но падает флажок у претендента.



3

Мы вышли из пещеры Торы-Боры

держась за ручки, вместе, я и ты.

Когда взойдем на Ленинские горы,

захватит дух от страшной высоты.

Что за спиною? Штольни или норы,

где жили мы, безглазые кроты.

«Когда взойдешь на Ленинские горы»…

К чертям интеллигентские понты.

Там воробьи, фольга, пивные банки,

стритрейсеры, молодожены, панки

и альмы-матер серая стена.

У парапета насладишься видом,

насквозь промокнешь, да и высоты там

особой нет. Но та, что есть — страшна.



6

Кричал и бился во хмелю,

выпрастываясь из пижамы:

Марина, не ходи к Кремлю,

там только мины да пожары.

Калужский кремль ему не брат

и Астраханский не товарищ.

Знамена пламени сквозят

из иноземных продавалищ.

А сын-удавленник растет

к земле, подобно сталактитам.

Глядишь, и на трехсотый год

тебя от срама защитит он.



8

И без того тащился наш нескорый,

но в мегафон прогавкал серафим:

«Остановите колесо Сосноры» —

и все колеса встали. Мы стоим.

Как будто бы расследуют убийство:

вода и ток уже отключены,

и из титана больше не напиться,

и не ступить на сизый грунт страны.

В нирване душно, наврано и нервно,

и лучше бы какие штукари

сорвали крышу, чтоб увидеть небо,

чтоб небо нас увидело внутри.



9

Россия велика для великанов.

Тут надобна гигантская рука,

чтобы ее в оправе океанов

всю очертить. Россия велика.

Для карликов Россия — маломерка:

на кухоньке два шага от стола

до плинтуса — и узенькая дверка

в прихожую. Россия так мала!

По этой ослепительной вселенной

и в этой неказистой тесноте

блуждает человек обыкновенный

и не находит меры по себе.



10

Давайте будем наливать по стоко,

чтоб не сидеть оглохшим в тишине.

От Лиссабона до Владивостока

трава в цвету и хвойные в огне.

А может быть, сегодня лучше сока,

достаточно бузили, разве не?

Лежит земля, как труп на полотне,

от Лиссабона до Владивостока.

Тут длинное название: Евро-

па и еще бы три-четыре слога

придумать, чтобы не было пустот.

Сюда свезем остатнее добро,

тут будет цирк, а там вон синагога —

и карта, будто пташка, оживет.



12

Мне снилась смерть. Мне было невтерпеж —

не невтерпеж, а невтерпеж, без точек, —

и я спросил у смерти цвета беж,

какой она мне прочит уголочек.

«Не уголок, а президентский люкс», —

ответствовало здание пустое.

Я ущипнул себя: я сплю? не сплю?

Ужели смерть — жилище для постоя?

По лестнице в манере ар-нуво

я поднимался в свой просторный нумер.

Вещала смерть: «До времени сего

никто из вас в меня еще не умер.Ты будешь первым, и с меня скидос,

шампанское и фрукты спозаранку».

Я проглотил еще один вопрос

и вывалился в сон про Касабланку.