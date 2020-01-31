Доброе стихотворение

Поэты, лайкайте друг друга!
Будьте не тиграми, а зайками.
Мы одного примерно круга,
Но не всегда друг друга лайкаем.
Изменит верная супруга,
Покинет друг в тяжелый час.
Поэты, лайкайте друг друга
Никто другой не лайкнет нас.
Чем рвать застиранные майки
На впалой высохшей груди,
Давайте все друг друга лайкнем
И результаты отследим.
Пусть грозно бороздят ракеты
Большой театр и небосвод.
Друг друга лайкайте, поэты
Никто нас больше не прочтет.
Хотя читать не обязательно,
В стихах ужасно много бездн.
В них пропадешь к ядреней матери,
Но лайк поставить — будь любезн!
Да и писать не обязательно,
Без нас, что ль, мало их, стихов?
Дано пора найти занятие
Полезное, без дураков.
Постить, давайте, будем котиков,
Стишки забудем насовсем
И лайков будет, ешь хоть ротиком,
А хоть еще известно чем.