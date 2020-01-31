Доброе стихотворение

Поэты, лайкайте друг друга!

Будьте не тиграми, а зайками.

Мы одного примерно круга,

Но не всегда друг друга лайкаем.

Изменит верная супруга,

Покинет друг в тяжелый час.

Поэты, лайкайте друг друга

Никто другой не лайкнет нас.

Чем рвать застиранные майки

На впалой высохшей груди,

Давайте все друг друга лайкнем

И результаты отследим.

Пусть грозно бороздят ракеты

Большой театр и небосвод.

Друг друга лайкайте, поэты

Никто нас больше не прочтет.

Хотя читать не обязательно,

В стихах ужасно много бездн.

В них пропадешь к ядреней матери,

Но лайк поставить — будь любезн!

Да и писать не обязательно,

Без нас, что ль, мало их, стихов?

Дано пора найти занятие

Полезное, без дураков.

Постить, давайте, будем котиков,

Стишки забудем насовсем

И лайков будет, ешь хоть ротиком,

А хоть еще известно чем.