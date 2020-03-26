Премия «Лицей» имени Александра Пушкина для молодых прозаиков и поэтов завершила прием работ. На конкурс в четвёртом сезоне поступило 2312 произведений – 1065 прозаических и 1247 поэтических.



Экспертный совет премии принимал повести, сборники рассказов, романы и поэтические произведения. Работы в четвертом сезоне поступили из городов и посёлков со всей России, а также из стран СНГ, Европы, США, Мексики, Турции, Израиля и Японии.



Средний возраст соискателей в этом году – 29 лет.



«Мы очень благодарны и всем участникам, и учредителям, и экспертам, и нашему главному спонсору — группе компаний «ЛОТТЕ», — говорит руководитель «Центра поддержки отечественной словесности» Георгий Урушадзе. — Cовместными усилиями огромного количества людей в России и Корее удаётся уже четвёртый год подряд открывать новые яркие талантливые имена».

В мае Совет экспертов под руководством литературного критика и писателя Владимира Березина объявит Короткий список.

Эксперты премии говорят о четвертом сезоне:

Анна Воздвиженская:

– Весьма важны, на мой взгляд, волнующие многих авторов этические вопросы. Классическую проблему выбора они ставят остро, хотя, возможно, с юношеским максимализмом: жизнь и смерть, добро и зло, выбор себя, своего предназначения и пути. Настойчиво звучит такой мотив: ты можешь заблудиться, потеряться в самом себе, если с этого пути собьешься…

С эстетической точки зрения любопытны тексты, написанные поэтической прозой, где главную роль начинает играть не сюжет, а язык, создающий свою, иную реальность; замечу, что работа с языком ведется на вполне профессиональном уровне.

У конкурсных сочинений есть еще одна интересная особенность: в реалистических (порой жёстких и откровенных) текстах вдруг прорывается упование на чудо, на силу, которая способна упорядочить и исправить действительность, в то время как героям это не по плечу и, по мысли авторов, лежит за пределами человеческих возможностей. Этот давно узаконенный литературой магический реализм принимает у молодых писателей самые разнообразные и подчас небанальные формы.



Ольга Новикова:

– Растёт, растёт культура письма. Меня радуют те авторы, что умеют нетривиально рассказать о себе, о своих родителях, дедушках-бабушках. В подлинности обнаруживается реальная новизна. Ценю отсутствие литературной натуги.

Виталий Пуханов:

– С каждым годом в борьбу за победу в премии «Лицей» включается все больше уже сформировавшихся поэтов, профессионалов с библиографией, критикой, кругом поклонников. Формально все они молодые авторы до 35 лет, а на деле они и есть современный литературный процесс. Финал обещает быть ярким. Не завидую жюри. Будет непросто выбирать победителей.



Председатель совета экспертов Владимир Березин:

– Авторы не стесняются рисковать — это внушает оптимизм. Творчество молодых – это именно то, что ложится в основу нового общества, тексты, что пришли к нам сейчас, несомненно, написаны теми авторами, которым предстоит описывать стремительно меняющийся мир.



Лауреатов в номинациях «Проза» и «Поэзия» премия планирует объявить 6 июня. В каждой номинации присуждаются три приза: первое место – 1 200 000 рублей, второе место – 700 000 рублей, третье место – 500 000 рублей. Общий призовой фонд «Лицея» — 4 800 000 рублей.

Произведения Короткого списка будут опубликованы на сайте премии, на портале «Год литературы» и в «Литературной газете». Произведения всех финалистов издаст к церемонии сервис Ridero.



Учредители премии: группа компаний «ЛОТТЕ» в России (АО «ЛОТТЕ РУС» и ООО «Лотте Конфекшнери»), Российский книжный союз, Литературный институт им. Горького, Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям, «Российская газета», «Литературная газета», Ассоциация литературно-художественных журналов, «Центр поддержки отечественной словесности».



Наблюдательный совет премии возглавляет президент Российского книжного союза Сергей Степашин. Члены Наблюдательного совета – заместитель руководителя Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям Владимир Григорьев, генеральный директор компании «ЛОТТЕ РУС» Ким Тэ Хон, специальный представитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, генеральный директор «ЛОТТЕ Конфекшнери» Ким Чжун Ен, председатель Ассоциации литературно-художественных журналов Сергей Филатов, ректор Литературного института им. Горького Алексей Варламов, главный редактор

«Литературной газеты» Максим Замшев, генеральный директор «Российской газеты» Павел Негоица.



Спонсор премии – группа компаний «ЛОТТЕ», крупнейший южнокорейский холдинг, основанный в 1967 году в Сеуле и объединяющий более шестидесяти компаний.

Партнёры премии: газета «Аргументы и факты», ТАСС, издательский сервис Ridero, Школа литературного мастерства «Хороший текст», Creative writing school, журнал «Юность».