4-8 декабря проходит XI МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ

«БИЕННАЛЕ ПОЭТОВ В МОСКВЕ». В этом году темой фестиваля стала поэзия Латинской Америки и России. XI Международный фестиваль «Биеннале поэтов в Москве» дает возможность узнать, как развивается эта богатейшая литературная традиция сегодня, знакомит россиян с крупнейшими поэтами современных Бразилии, Кубы, Венесуэлы, Колумбии, Аргентины, Мексики и других латиноамериканских стран. Москву планируют посетить шестнадцать известных поэтов: Али Кальдерон (Мексика), Габриэль Чавес (Боливия), Йоланда Пантин (Венесуэла), Марсио Андре (Бразилия), Хорхе Галан (Сальвадор) и др.

Специально к фестивалю российские поэты перевели произведения своих латиноамериканских коллег, и одним из ключевых событий Биеннале станет презентация антологии «Латиноамериканская поэзия сегодня» на ярмарке интеллектуальной литературы Non/fiction. Вход на мероприятия фестиваля свободный.