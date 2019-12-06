4-8 декабря проходит XI МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ
«БИЕННАЛЕ ПОЭТОВ В МОСКВЕ». В этом году темой фестиваля стала поэзия Латинской Америки и России. XI Международный фестиваль «Биеннале поэтов в Москве» дает возможность узнать, как развивается эта богатейшая литературная традиция сегодня, знакомит россиян с крупнейшими поэтами современных Бразилии, Кубы, Венесуэлы, Колумбии, Аргентины, Мексики и других латиноамериканских стран. Москву планируют посетить шестнадцать известных поэтов: Али Кальдерон (Мексика), Габриэль Чавес (Боливия), Йоланда Пантин (Венесуэла), Марсио Андре (Бразилия), Хорхе Галан (Сальвадор) и др.

Специально к фестивалю российские поэты перевели произведения своих латиноамериканских коллег, и одним из ключевых событий Биеннале станет презентация антологии «Латиноамериканская поэзия сегодня» на ярмарке интеллектуальной литературы Non/fiction. Вход на мероприятия фестиваля свободный.

Новости
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Читайте также
Подведены итоги национальной литературной премии «Большая книга».

Подведены итоги национальной литературной премии «Большая книга».
12 декабря 2019, 16:18

Национальная литературная премия «Большая книга»
Национальная литературная премия «Большая книга»
6 декабря 2019, 15:11

non/fiction #21
5 декабря открылась 21-я Международная ярмарка интеллектуальной литературы non/fiction. В этом году впервые местом её проведения стал Гостиный двор. Особенности экспозиционного пространства на новом месте позволили увеличить количество участников ярмарки, добавить рядом с основной экспозицией ещё одну дискуссионную площадку для проведения мероприятий и – опять-таки впервые в истории проекта – создать новый раздел «Комиксы». В […]
5 декабря 2019, 14:55