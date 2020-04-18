Сергей Шаргунов

Пока солдат жив

Сергей Шаргунов об Эдуарде Лимонове. Большой разговор с ним. Он верил в мистику судьбы. В ютубе есть видео: автозак с номером 2020, на котором полицейские увозят его после очередной акции на Триумфальной… В последнюю встречу он сказал с хрипловатым смехом: — Уезжаю в Индию! Я позвонил ему за несколько дней до смерти, потому что он […]