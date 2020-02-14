Гран-при премии «Серебряный Лучник» — Дальний Восток по итогу 2019 года получил фестиваль «Литература Тихоокеанской России», который на премии представляли Виктор Суханов, учредитель и Василий Авченко, литературный директор фестиваля. Основатель и директор литературного фестиваля ЛиТР — Вячеслав Коновалов, директор по развитию журнала «Юность».
Именно этот проект будет представлять Дальний Восток на федеральном уровне — 23-й церемонии награждения лауреатов Национальной премии в области развития общественных связей «Серебряный Лучник», которая пройдет 21 февраля 2020 года в Москве.

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