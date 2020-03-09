«Хороший текст» совместно с журналом «Юность» объявляют конкурс «Письмо любимому писателю».

Открыт приём заявок в четвёртый сезон Литературной премии «Лицей» имени Александра Пушкина

Открыт приём заявок в четвёртый сезон Литературной премии «Лицей» имени Александра Пушкина для молодых российских писателей и поэтов. Если вам не меньше 15 и не больше 35 лет, вы пишете на русском языке, и ваше произведение ранее не подавалось на национальные литературные премии, вы можете принять участие в конкурсе. На соискание премии могут быть выдвинуты […]