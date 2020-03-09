Новости

«Хороший текст» совместно с журналом «Юность» объявляют конкурс «Письмо любимому писателю».

9 марта 2020, 13:23

Напишите письмо любимому писателю в форме небольшого рассказа. Читатели портала будут оценивать и комментировать ваш текст. Дух портала будет витать над вашими письмами и ставить на них свои излюбленные штемпели. Из райских писем журнал «Юность» отберет лучшие и выступит в роли медиума, опубликовав эти письма на своих страницах!

Срок приема писем – до 22 марта.

Объем – до 8000 знаков с пробелами.

https://horoshiy-text.ru/my-text/4/4/6393?cid=e4zpwgvlcxedry98ksx5

Смелее вступайте в эпистолярную связь со своими кумирами!

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