«Хороший текст» совместно с журналом «Юность» объявляют конкурс «Письмо любимому писателю».

Напишите письмо любимому писателю в форме небольшого рассказа. Читатели портала будут оценивать и комментировать ваш текст. Дух портала будет витать над вашими письмами и ставить на них свои излюбленные штемпели. Из райских писем журнал «Юность» отберет лучшие и выступит в роли медиума, опубликовав эти письма на своих страницах!
Срок приема писем – до 22 марта.
Объем – до 8000 знаков с пробелами.
https://horoshiy-text.ru/my-text/4/4/6393?cid=e4zpwgvlcxedry98ksx5
Смелее вступайте в эпистолярную связь со своими кумирами!