Завершено читательское голосование литературной премии «Большая книга». По мнению читателей, голосовавших в сети Интернет, тройка победителей выглядит так: 1. Гузель Яхина «Дети мои» 2. Григорий Служитель «Дни Савелия» 3. Евгений Водолазкин «Брисбен». Литературная академия — профессиональное жюри конкурса — отдаст свои голоса на церемонии 10 декабря.
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