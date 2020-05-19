Организаторы премии «Дальний Восток» им. В. К. Арсеньева Возглавит работу жюри писатель, ректор литературного института им. Горького Алексей Варламов.

Оценивать произведения соискателей будут писатели Василий Авченко, Андрей Рубанов, Павел Басинский, Андрей Аставацатуров, Анастасия Строкина, Александр Дорофеев, редактор Михаил Визель, музыкант Александр Скляр, доцент из ДВФУ Наталья Милянчук, издатель из Магадана Павел Жданов.



Премия присуждается за лучшие произведения на русском языке на дальневосточную тематику, и в этом году приём заявок будет продлён до 30 июля. Премия присуждается в трех номинациях: «Длинная проза», «Короткая проза», «Проза для детей». На соискание могут быть выдвинуты романы, повести, сборники повестей или рассказов, а также документальная проза и мемуары.



В пресс-конференции в ТАСС приняли участие Советник Президента РФ по культуре Владимир Толстой, заместитель полномочного представителя Президента РФ в ДФО Григорий Куранов, главный редактор журнала «Юность», писатель, Депутат Госдумы Сергей Шаргунов, куратор премии Вячеслав Коновалов, музыкант Александр Ф. Скляр.

Владимир Толстой отметил значимость премии, которая выросла из фестиваля «Литература Тихоокеанской России», вокруг которого собрались замечательные авторы – как с Дальнего Востока, так и из Москвы.



Сергей Шаргунов, который был председателем жюри первого сезона премии, передал свои полномочия Алексею Варламову: «Премия эта выросла из наших встреч во Владивостоке. Разнообразный набор литераторов, готовность поддерживать всё живое и талантливое, настоящую литературу без всяких скидок – это и есть правильный подход. Дальний Восток всегда был местом притяжения взглядов и внимания русских писателей, даже у Александра Сергеевича Пушкина перед роковой дуэлью на столе лежали бумаги, связанные с этой территорией, он планировал сюда поездку. Очень важно, что сегодня мы поддерживаем как тех, кто живёт на Дальнем Востоке, так и всех тех, кто пишет о нём на русском языке, эта масштабность премии – очень правильная».



Куратор премии Вячеслав Коновалов рассказал о процедуре премии, которая претерпела некоторые изменения из-за ситуации с коронавирусом. На данный момент уже получено 38 произведений, приём работ, скорее всего, продлится до конца июля. Объявление длинного списка запланировано на 30 сентября, финалисты станут известны 30 ноября, а в декабре будут определены лауреаты.