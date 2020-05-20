Татьяна Соловьева

Жорж Нива: «Носителем риска является каждый из нас»

Русофил. История жизни Жоржа Нива, рассказанная им самим / Александр Архангельский. — Москва: Издательство АСТ : Редакция Елены Шубиной, 2020. — 251, [5] с., ил. — (Счастливая жизнь). Точно к 85-летию выдающегося ученого-слависта Жоржа Нива вышла книга Александра Архангельского «Русофил» – вторая в серии «Счастливая жизнь» после прекрасной биографии «Несогласный Теодор» – о жизни Теодора […]