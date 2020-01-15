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Открыт приём заявок на четвёртый сезон Литературной премии «Лицей» имени Александра Пушкина

15 января 2020, 16:19

Открыт приём заявок на четвёртый сезон Литературной премии «Лицей» имени Александра Пушкина для молодых российских писателей и поэтов. Если вам не меньше 15 и не больше 35 лет, вы пишете на русском языке, и ваше произведение ранее не подавалось на национальные литературные премии, вы можете принять участие в конкурсе. 

На соискание премии могут быть выдвинуты романы, повести, сборники малой прозы, а также поэтические произведения.

Приём работ заканчивается 15 марта. Длинный и Короткий списки будут объявлены в мае, а в июне состоится Торжественная церемония награждения лауреатов.

С подробной информацией о премии и правилах выдвижения можно ознакомиться на сайте http://pushkinprize.ru.

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