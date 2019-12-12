Подведены итоги национальной литературной премии «Большая книга». Первое место жюри присудило Олегу Лекманову, Михаилу Свердлову и Илье Симановскому за книгу «Венедикт Ерофеев: посторонний». Второе место
отдано «Дням Савелия» Григория Служителя. Третье место досталось Гузель Яхиной и её роману «Дети мои».
Почётную награду за вклад в литературу получил писатель Валерий Попов.
Незадолго до церемонии «Большой книги» были подведены итоги читательского голосования. Победителем была объявлена Гузель Яхина с романом «Дети мои», второе место занял роман «Дни Савелия» Григория Служителя, а третье – «Брисбен» Евгения Водолазкина.
Подведены итоги национальной литературной премии «Большая книга». Первое место жюри присудило Олегу Лекманову, Михаилу Свердлову и Илье Симановскому за книгу «Венедикт Ерофеев: посторонний». Второе место