non/fiction #21

5 декабря открылась 21-я Международная ярмарка интеллектуальной литературы non/fiction. В этом году впервые местом её проведения стал Гостиный двор. Особенности экспозиционного пространства на новом месте позволили увеличить количество участников ярмарки, добавить рядом с основной экспозицией ещё одну дискуссионную площадку для проведения мероприятий и – опять-таки впервые в истории проекта – создать новый раздел «Комиксы». В […]