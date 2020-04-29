Директор литературной премии «Лицей» и Национальной премии «Большая книга» Георгий Урушадзе поделился на своей странице в Фейсбуке неофициальным Длинным списком «Лицея».





Благодарим соискателей за участие и поздравляем авторов, вошедших в Длинный список.

Короткий список будет объявлен в середине мая.





Георгий Урушадзе:

Каждый год мы публикуем Длинный список Премия «Лицей» имени Александра Пушкина — самой крупной награды для молодых прозаиков и поэтов. Список неофициальный (объявляется без пресс-конференции), но очень ценный. Это наш способ поддержать как можно больше юных талантов и показать их издателям.

Хочу сказать тем, кто в этот список не вошёл: верьте в себя, пишите для себя, не для конкурсов. И участвуйте в следующих сезонах.

Что нового в этом году? Во-первых, список в полтора раза больше – 153 автора. Это счастье. Во-вторых, у нас появился 15-летний соискатель (средний возраст участников Длинного списка – 29 лет). В-третьих, русскоязычные таланты живут везде – от Бурятии до Купертино. В-четвёртых — смотрите лучше сами.

Поэзия

Ксения Август (Калининград)

Павел Авдеев (Уфа)

Екатерина Агеева, «Детство миллениала» (Москва)

Антон Азаренков (Смоленск)

Ксения Аксёнова (Липецк)

Нина Александрова, «Внутри невозможности языка» (Москва)

Тамара Аллилуева, «Ванечка, Фрейд и суета» (Санкт-Петербург)

Денис Безносов (Москва)

Игорь Бобырев, «Пластилин» (Донецк)

Михаил Бордуновский, «Покидая Иоанноапостольск» (Москва)

Елена Борок (Москва)

Марина Буткевич, «Я сразу была старуха» (Москва)

Григорий Бученков (Москва)

Амина Верещагина, «Волшебные хроники» (Санкт-Петербург)

Анастасия Верховенцева, «Ни жив ни мёртв» (Москва)

Дарья Верясова, «Либры и Верлибры» (Абакан)

Влад Гагин (Санкт-Петербург)

Сергей Гейченко, «Положить в коробку для обуви» (Москва)

Жанна Германович, «За еловой занавеской» (п. Ключи, Камчатский край)

Мария Гладцинова, «Нисёнито» (Вологда)

Максим Глазун (Москва)

Любовь Глотова, «Буквы на песке» (Самара)

Андрей Гоголев, «Удмуртским ножом» (Ижевск)

Григорий Горнов (Москва)

Анна Гринка, «Прозрачный взрыв» (Балашиха)

Мария Гринкевич (Пермь)

Маруся Гуляева (Москва)

Ирина Гумыркина, «Беззвучье» (Алматы)

Алина Дадаева, «Канарейка в Тибре» (Мексика)

Стефания Данилова, «Наилучшее горе» (Санкт-Петербург)

Егана Джаббарова, «Белое тело России» (Екатеринбург)

Елизавета Дмитриева, «Молитвослов любви» (Москва)

Анна Долгарёва (Москва)

Юлия Дрейзис (Москва)

Евгений Дьяконов, «Проспект Культуры» (Санкт-Петербург)

Александр Егоров, «Послеболь» (Иркутск)

Егор Завгородний (Москва)

Владимир Зайцев (Кострома)

Наталья Каулина, «Навигация по реальности» (Пущино)

Иван Ким, «Церковь стоит» (Ставрополь)

Анастасия Кинаш (Москва)

Юрий Климанов (Кемерово)

Константин Комаров (Екатеринбург)

Полина Корицкая, «Дом в пакете» (Москва)

Ярослав Корнев (Краматорск)

Евгения Коробкова, «Анча-мынча» (Москва)

Владимир Косогов (Курск)

Павел Кошелев (Москва)

Красный торт, «Написанное в прошлый четверг» (Москва)

Иван Купреянов (Москва)

Анжелика Лавицкая, «Серое» (Салаир, Кемеровская обл.)

Тая Ларина, «В Тьмутаракани» (Москва)

Дмитрий Ларионов, «Неоглядная долгота» (Нижний Новгород)

Майка Лунёвская (с. Берёзовка-1, Тамбовская обл.)

Люба Макаревская (Москва)

Рома Маклюк, «Несколько стихотворений о» (Харьков)

Мария Малиновская, «Время собственное» (Москва)

Екатерина Малофеева, «Бездомные звёзды» (Чита)

Андрей Митинг, «Семьдесят два весенних мига» (Новосибирск)

Миша Мицкевич (Санкт-Петербург)

Василий Нацентов, «Каменностепные песни» (Воронеж)

Лиза Неклесса (Москва)

Максим Некрасов (Казань)

Антон Никушкин (Электросталь)

Рамиль Ниязов, «Бесконечное бокетто (ぼけっと)» (Санкт-Петербург)

Данила Ноздряков, «Выпускной на Пушкинской площади» (Ульяновск)

Анна Орлицкая (Москва)

Мария Павлова (Санкт-Петербург)

Борис Пейгин (Томск)

Люся Пикалова, «Я просто хочу, чтобы меня увидели» (Москва)

Софья Полякова (Зеленоград)

Агафья Рабинович-Остер, «Эхо» (Иннополис, Татарстан)

Иван Родионов, «Русский цикл» (Камышин)

Сергей Романцов, «Дворы пятиэтажек» (Еманжелинск, Челябинская обл.)

Катя Рубан, «Ruta Siberica» (Тюмень)

Ульяна Румянцева, «Бессонница» (Балтийск)

Никита Рыжих (Киев)

Галина Рымбу (Львов)

Сергей Санников, «Проходили мимо судьбы» (Красноярск)

Артемий Семичаевский (Москва)

Дарья Серенко (Москва)

Николай Синехог, «Мальчик выгуливает ворону» (Москва)

Тихон Синицын, «Южная вольница» (Севастополь)

Павел Соколов, «ВВП» (Москва)

Татьяна Стоянова, «Стеклянный шар» (Кишинёв-Москва)

Андрей Тимофеев, «Маринистика» (Орёл)

Мария Тимофеева (Клин)

София Третьякова (Москва)

Анастасия Трифонова, «Без разрешения» (Смоленск)

Анастасия Туровская (Рязань)

Евгения Ульянкина, «Такое дело космос» (Москва)

Дарья Фёдорова, «Жертва для точки» (Санкт-Петербург)

Данила Фирсов, «Вместо текста» (Новосибирск)

Жанна Флёрко, «Сон» (Гродно)

Аксана Халвицкая, «Часовщик причащался в шесть» (Москва)

Екатерина Харитонова, «В мире цветов» (Истра)

Игорь Хохлов (Омск)

Дарья Христовская, «Город рыбаков» (Ярославль)

Виктория Целикова (Смоленск)

Андрей Черкасов, «Вспышка щебня» (Челябинск)

Анастасия Четвёркина, «Босс в доме» (Купертино)

Евгения Шабаева, «Слон» (с. Дворцы, Калужская обл.)

Дмитрий Шабанов (Санкт-Петербург)

Саша Шалашова, «Инанна спускается в ад» (Самара)

Люба Ягданова, «Речь школьницы с чёрными косами» (Голицыно)Проза

Анастасия Атаян, «Колодец памяти» (Токио/Москва)

Анна Бабина, «Коэффициент сцепления» (Санкт-Петербург)

Екатерина Бармичева, «Аномальная любовь» (Москва)

Игорь Белодед, «Не, ни» (Москва)

Марина Буткевич, «Четверо спящих» (Москва)

Дарья Верясова, «История блогера Сони» (Абакан)

Анастасия Володина, «Часть картины» (Пушкино)

Ринат Газизов, «Отправление» (Санкт-Петербург)

Микита Франко, «Дни нашей жизни» (Новосибирск)

Алина Гатина, «Нимфалиды» (Алматы)

Элиза Гильдина, «Нехорошие повести» (Благовещенск)

Марианна Давлетова, «Повести и рассказы» (Уфа)

Евгения Декина, «Дантес жил долго и счастливо» (Балашиха)

Алена Дрюпина, «Миротворцы» (Москва)

Ксения Евтеева, «Хроники Нормаса» (Ростов-на-Дону)

Григорий Елисеев, «Трикрагма» (Ижевск)

Михаил Захаров, «Quadrillage. Гибридные тексты о политике идентичности» (Москва)

Володя Злобин, «Отец лжи» (Новосибирск)

Кай Аттамлу, «Цепляющиеся за край льдины» (Хабаровск/Пушкинские Горы)

Екатерина Какурина, «Маркетолог от бога» (Москва)

Иль Канесс, «Оформитель слов» (Новосибирск)

Александр Кондратьев, «Одинокая женщина не желает знакомиться» (Москва)

Наталья Кравченко, «На побывку» (с. Творогово, Бурятия)

Сергей Кубрин, «Мирный житель» (Пенза)

Ирина Левкович, «Рыцарь в башне» (Москва)

Виктория Лукьяненко, «Без названия» (Москва)

Люба Макаревская, «Цикл рассказов» (Москва)

Анна Макарова, «Балетная кровь» (Москва)

Михаил Максимов, «Большие и маленькие» (Барнаул)

Сергей Михайлов, «Под трепет соловья» (Западная Двина)

Ирина Михайлова, «Две повести. Чёрная кровь. Я не боюсь» (Москва)

Илья Нагорнов, «Небо хочет нас назад» (Нижний Новгород)

Сергей Носачёв, «Краткое пособие по изготовлению кукол» (Королёв)

Софья Оршатник, «Река Тщерть» (Прокопьевск, Кемеровская обл.)

Георгий Панкратов, «Свободное падение» (Севастополь/Москва)

Георгий Панкратов, «Черные воды» (Севастополь/Москва)

Борис Пономарев, «Тринадцать месяцев» (Калининград)

Настасья Реньжина, «Тысяча морщинок» (Москва)

Елена Романова, «Чем Чёрт не шутит. Повесть-притча» (Вологда)

Андрей Рябой, «Ночная голова» (Москва)

Станислав Секретов, «Мальчик» (Москва)

Павел Селуков, «Как я был Анной» (Пермь)

Михаил Скандери, «Те, кто пляшут на пустырях» (Москва)

Елена Станиславская, «Бог из машины» (Бостон)

Александра Степанова, «Другое настоящее» (Москва)

Аурен Хабичев, «Панический блог» (Черкесск)

Татьяна Шевченко, «Богова делянка» (Калининград)

Иван Шипнигов, «Сторис» (Москва)