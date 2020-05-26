Объявлен Длинный список второго сезона премии Фикшн 35. В него вошли три повести, опубликованные в журнале «Юность» — «Без языка я» Натальи Подлыжняк, «Кого-то здесь нет» Саши Гусевой и «Белый слон» Лены Прокоповой. Кроме того, в лонг-лист вошли ещё три автора нашего журнала — Сергей Кубрин, Булат Ханов и Валерия Крутова. Поздравляем и желаем удачи! Полный список можно увидеть здесь:

https://www.fiction35.com/dlinnyj-spisok-sezon2?fbclid=IwAR0iHudm6YmWUHroSB_BKNIFNt0MrMDpcLoUyxQtdwCqyMUqQBVo_t4y7AI

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