Наталия Анико

Красный квадрат Чурова и Чурбанова

Супрематические опыты Ксении Букши 1. Сюжет Что связывает картины Казимира Малевича, климатические аномалии, кардиологию и комиксы? Если прочитаете роман «Чуров и Чурбанов», вы это поймете. Его герои, как и в сборнике рассказов Ксении Букши «Открывается внутрь» – наши современники, жители Петербурга. Люди небогатые, скорее даже бедные, неустроенные, несчастливые, с трудной судьбой, больные, одинокие старики, брошенные […]