Читайте также
Содержание июльского номера журнала «Юность»
25 июля 2020, 14:08
«Таврида» пройдёт в офлайн формате
17 июля 2020, 13:23
Наталия Анико
Красный квадрат Чурова и Чурбанова
Супрематические опыты Ксении Букши 1. Сюжет Что связывает картины Казимира Малевича, климатические аномалии, кардиологию и комиксы? Если прочитаете роман «Чуров и Чурбанов», вы это поймете. Его герои, как и в сборнике рассказов Ксении Букши «Открывается внутрь» – наши современники, жители Петербурга. Люди небогатые, скорее даже бедные, неустроенные, несчастливые, с трудной судьбой, больные, одинокие старики, брошенные […]
6 июля 2020, 13:11
Статьи