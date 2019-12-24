Первое место было присуждено роману в рассказах Дарьи Бобылёвой «Вьюрки». В жюри седьмого сезона «Новых горизонтов» вошли Владимир Березин, Дмитрий Бавильский, Андрей Василевский, Шамиль Идиатуллин, Николай Кудрявцев и Константин Фрумкин.
Читайте также
В 2020 году фестиваль «Литература Тихоокеанской России» пройдет 21—23 мая.
24 декабря 2019, 17:51
Подведены итоги национальной литературной премии «Большая книга».
12 декабря 2019, 16:18
Национальная литературная премия «Большая книга»
Завершено читательское голосование литературной премии «Большая книга». По мнению читателей, голосовавших в сети Интернет, тройка победителей выглядит так: 1. Гузель Яхина «Дети мои» 2. Григорий Служитель «Дни Савелия» 3. Евгений Водолазкин «Брисбен». Литературная академия — профессиональное жюри конкурса — отдаст свои голоса на церемонии 10 декабря.
6 декабря 2019, 15:11