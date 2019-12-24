Национальная литературная премия «Большая книга»

Завершено читательское голосование литературной премии «Большая книга». По мнению читателей, голосовавших в сети Интернет, тройка победителей выглядит так: 1. Гузель Яхина «Дети мои» 2. Григорий Служитель «Дни Савелия» 3. Евгений Водолазкин «Брисбен». Литературная академия — профессиональное жюри конкурса — отдаст свои голоса на церемонии 10 декабря.