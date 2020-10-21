«Дом поэзии Андрея Дементьева» при поддержке Правительства Тверской области объявляет о начале конкурсного отбора на соискание Российской национальной премии имени Андрея Дементьева. Заявки принимаются с 20 октября по 15 декабря 2020 года.

Премия учреждена в двух номинациях: «Молодой поэт» (в размере 300 000 рублей) и «За вклад в развитие и популяризацию поэтического творчества» (700 000 рублей).

В номинации «Молодой поэт» могут принять участие авторы в возрасте от 14 до 29 лет со стихами, написанными на русском языке, опубликованными отдельным изданием в течение последних трех лет. Произведения на Конкурс выдвигаются издательствами, редакциями журналов, отделениями союзов писателей и литераторов, образовательными организациями и учреждениями культуры.

В номинации «За вклад в развитие и популяризацию поэтического творчества» премию могут получить авторы, создавшие художественные произведения, программы, проекты, культурные акции, имеющие большую социальную значимость для культурной жизни. Претенденты выдвигаются органами законодательной и исполнительной власти, представительными органами местного самоуправления, учреждениями культуры и искусства, отделениями творческих союзов, общественными организациями.

Заявки принимаются по адресу: 170100, г. Тверь, ул. Андрея Дементьева, д.18/20.

Подробный перечень необходимых материалов для выдвижения на премию имени Андрея Дементьева читайте в Положении на сайте Дома поэзии: dompoezii-tver.ru

