То, что затронуло каждую семью.

То, что объединяет поколения.

То, что стало основой живой исторической памяти.



Проект представляет собой серию публикаций в журнале «Юность» статей, очерков, эссе и рассказов, посвящённых теме «Живая память» о Великой Отечественной войне. Авторы – ведущие современные писатели, у каждого из которых – своя история, свой взгляд, своя авторская манера.

Отдельное направление – эссе и комментарии писателей и деятелей культуры на тему «Самая … книга о Великой отечественной войне». Подставив вместо многоточия любое определение – главная, нужная, важная, забытая, неожиданная – они напомнят о книгах, которые важно прочитать – в юбилейный для Победы год и не только.

При обилии и многообразии информации, связанной с темой Великой Отечественной войны, в современном российском обществе по сей день существует потребность её рефлексии. Десятилетия, прошедшие со времен окончания войны, создают необходимую временную дистанцию для объективных оценок её событий и действующих лиц, осмысления её влияния на последующую расстановку политических сил в мире и современное состояние общества. Во все времена переломные исторические моменты находили своё отражение в литературе, входили в круг писательских интересов. Победа составила одну из основ нашего мировоззрения, и это неизбежно находило отклик в разных областях культуры и искусства.



Миссия проекта — привлечение внимания широкой аудитории к теме Великой Отечественной войны средствами литературы, сохранение памяти о подвиге народа, объединение поколений, трансляция гуманистической позиции. Наша задача – проследить, как взаимодействуют живая история и живая литература.

Победа в Великой Отечественной войне – мощный объединяющий фактор, основа нашей гражданской идентичности. Как и современная русская литература, наследующая традиции классической, известной и ценимой во всём мире.

