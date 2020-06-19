18 июня 1955 года вышел в свет первый номер журнала «Юность». Позади – долгая история и внушительные литературные победы, множество открытых «звёзд». Но 65 — не время останавливаться на достигнутом и почивать на лаврах. Впереди множество новых проектов, интересных текстов, важных событий. И символом этого стал сделанный за последний год ребрендинг журнала и сайта, сочетеющий в себе традиции и современность.









