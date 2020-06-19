18 июня 1955 года вышел в свет первый номер журнала «Юность». Позади – долгая история и внушительные литературные победы, множество открытых «звёзд». Но 65 — не время останавливаться на достигнутом и почивать на лаврах. Впереди множество новых проектов, интересных текстов, важных событий. И символом этого стал сделанный за последний год ребрендинг журнала и сайта, сочетеющий в себе традиции и современность.
Читайте также
Содержание июньского номера журнала «Юность»
19 июня 2020, 13:33
Названы лауреаты четвёртого сезона премии "Лицей"
7 июня 2020, 21:14
Объявлены финалисты премии "Большая книга"
Традиционное объявление списка финалистов национальной литературной премии «Большая книга» состоялось «не в ГУМе, а в Зуме».В финал вышли 13 книг, полный список которых можно увидеть на официальном сайте премии: http://www.bigbook.ru/news/detail.php?ID=31672 Председатель Совета экспертов «Большой книги» отметил общую тенденцию к «брутализации прозы» и рассказал, что нынешний список экспертов сложился «сам собой», без споров и разногласий членов […]
3 июня 2020, 16:09