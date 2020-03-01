Во мне живут два человека: я и Дарья, которая вносит хаос в мои будни. Раньше я думала, что Дарья — лишь мое имя без оболочки. Однако это полноценная личность, отделиться от нее невозможно. Остается позволить ей раскрашивать нашу общую жизнь яркими красками. Даже если мне самой хочется выбрать спокойную палитру.

Утро. Как прекрасно лежать в теплой кровати и смотреть захватывающие сны. Но Дарья никогда не дает мне насладиться ими. В том числе в выходной. Считает, что «кто рано встает, тому Бог подает». А еще обожает рассветы. Вскакивает задолго до будильника и вперед, навстречу новому дню.

Летом вообще беда: после подъема неминуема сорокаминутная пробежка и зарядка на свежем воздухе. Это, конечно, дело полезное, но… почему бы Дарье иногда не поваляться в постели? А то рядом с ней я чувствую себя настоящей лентяйкой. Но разве желание расслабиться является признаком лени? Вовсе нет. Однако у Дарьи, видать, свои причуды. Она всегда побеждает, даже если неправа. Потому что умеет приводить аргументы за любые авантюры. Но нужно отдать ей должное: до сих пор никто не пострадал. Хотя в наличии у нее здравого смысла я частенько сомневаюсь.

Одна из последних ее выходок — поездка в творческую резиденцию «Таврида» в Судак. Нормальные люди едут на море отдыхать, а не метаться весь день между лекциями, семинарами и мастер-классами, чтобы потом еще писать рассказы по ночам. Здорово, конечно, снова окунуться в лето и сбежать из тускнеющего осеннего города на солнечный берег бухты Капсель, но после возвращения в холод я могу впасть в депрессию и еще больше переживать из-за неминуемого приближения зимы. Дарья знает, что мне хочется переехать на юг, но не дает этого сделать, так как любит кататься на коньках не меньше, чем на велосипеде. А я в итоге три месяца в году морожу руки: шнуровать и развязывать коньки в перчатках (про варежки не заикаюсь) у меня не получается, а без них пальцы и ладони мгновенно краснеют и деревенеют от холода.

Дарья обожает путешествовать, и в этом я с ней солидарна. Увы, ни одна поездка у нее не проходит спокойно. Таврида не стала исключением: Дарья решила на обратном пути ехать на поезде через Краснодар, но не нашла в Интернете билетов на автобус из Судака. Так что пришлось идти на автовокзал в Судак от бухты Капсель. Именно идти. Пешочком. Не ехать. Ибо наличных Дарья почти не захватила, положилась на прогресс. Напрасно: я же знаю, что технологии — это костыли, а не ноги, не стоит им слишком доверять. Жаль, Дарья меня не слушает. Она нисколько не жалеет, что пришлось тащиться по горам, подставив макушку и лицо палящему солнцу. И пока она любовалась величественной крымской природой, я надеялась не заработать новых веснушек, которых и так достаточно на моих носу и щеках.

В Судаке я боялась заблудиться, и, разумеется, так и случилось: Дарья решила сократить обратный путь и пошла по наитию. Может, она и верит в наличие у себя сверхъестественных способностей, но я в этом крайне сомневаюсь. Интернета на телефоне не было, проверить правильность пути невозможно. Изменение маршрута в незнакомом курортном городе чревато неприятностями. Люди — сплошь отдыхающие — понятия не имеют, как добраться до Восточного шоссе или хотя бы Южнобережной улицы — единственных ориентиров, которые я запомнила. Продавцы в магазинах приехали в Судак работать из других городов. А единственная чудом встреченная местная женщина посоветовала мне взять такси, потому что пешком якобы не дойти. Забавно: ведь я уже прошла расстояние куда больше.

Дарья, в отличие от меня, особо не переживала: была уверена, что поплутает и найдет дорогу. Даже когда сел телефон, лишь пожала плечами, хотя я была уже на грани отчаяния. Наверное, поэтому согласилась на предложение незнакомца подвезти до «Тавриды». Тем более Дашка обещала, что сможет выпрыгнуть из машины, если водитель окажется маньяком. Я морально приготовилась разодрать коленки с локтями о землю и камни. К счастью, ничего страшного не случилось, водитель был адекватным, и я благополучно вернулась в резиденцию. Однако это везение. Слушать после таких приключений Дарью совсем не хочется. Увы, это невозможно: она куда сильнее меня.

Зачем Дарья всегда все усложняет и ищет приключения на свою голову — непонятно. Может, причина в излишней любви к новым впечатлениям: будь то участие в форуме или поход в неизвестность. В чем-то она права: нельзя останавливаться на достигнутом, нужно развиваться, идти вперед, не бояться перемен. Дарья верит, что нет ничего невозможного. Я же более приземленная, не такая смелая. Мечтаю, как обычная девушка, о простом женском счастье. А Дарья — мадам амбициозная, не хочет довольствоваться синицей в руке, гонится за журавлем в небе. Надеюсь, ее не ждут разочарование и разбитые надежды. Утешать придется же мне.

И все-таки Дарья странная: смотришь — грустит, через минуту — хохочет. Или все вокруг улыбаются, радуются, а у нее в глазах печаль да тоска, будто не место ей на этом празднике жизни. Возможно, действительно не место… Из-за нее у меня столько сложностей, проблем… Насколько было бы проще, будь она моей подчиненной, а не начальницей… Правда, я бы от скуки сразу на стенку полезла. Разве можно жить без приключений? Или жалеть, что не сделала решительный шаг к переменам? Бояться оступиться и стоять на одном месте? Дарья точно знает правильные ответы. Вот я и слушаюсь: она — оптимистка, непременно верит в лучшее. Когда плохо, сжимает кулаки, стискивает зубы, но не сдается. Она умеет бороться. Я, скорее, скептик: не спешу отмечать победы, осторожна в выводах, сомневаюсь и еще раз сомневаюсь. Как мы столько лет существуем бок о бок, не знает никто. Похоже, это нечто хроническое.

Осень в моем городе полностью вошла в свои права. «Таврида» и солнечный Крым позади. Мне грустно, а у Дарьи на душе до сих пор жара и море. Она отказывается убирать в дальний ящик босоножки и платья. Ждет еще одного бабьего лета, после которого сразу наступит зима и можно будет кататься на коньках. Такое противоречие. Надеюсь, Дарья не заставит меня потом идти на каток в летнем платье. Ну, вдруг? Кто ее знает…

Пока же мне приходится топать по лужам без зонтика. Я ненавижу мокнуть, а Дарья называет дождь «небесной благодатью» и с удовольствием гуляет по залитым улицам. Я постоянно ругаю ее, но это бесполезно. Остается ей подчиниться, раскрыть губы в улыбке и верить: все лучшее — впереди. Так говорит мне Дарья. А Дарья не ошибается. Она получает жизненный опыт.