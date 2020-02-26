Подняв лицо, сидеть, глядеть в зенит —

там облачное дерево летит,

на перья распадаясь и на волны,

на дальний берег, синевой пронзенный.



Промыть бы зренье смертное хоть раз —

каким свеченьем окатило б нас!



И остается только и всего

не убояться чуда Твоего.

* * *

Агате

Вот девочка у грозных облаков,

широкою рекою отраженных,

изрытых плугом северных ветров

и пламенем багровым освещенных,



сидит в траве, чего-то там поет

и ковыряет камушек ботинком,

и не боится помрачневших вод…

Беспечная певунья и соринка



в глазу пространства хищного. Оно

сквозь дрожь слезы в тебя глядит невнятно.

А посему — тяни свое вино,

перебирай пучки сушеной мяты,



коли дрова, простужен и небрит,

на лавке гладь соседского мурлыку —

пока у неба девочка сидит.



Вот оглянулась…

Кто ее окликнул?

* * *

А в поле чистом — стол и табурет,

и никого и ничего на свете,

и только вещи брошенные эти.

Была бахча, теперь ее уж нет.



Еще есть свет, идущий изнутри

сухой травы,

и куст чертополоха,

и трель цикады не длиннее вдоха.



Ну вот и все…

Садись и говори.

