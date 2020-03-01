1.

Мне всегда хотелось заниматься музыкой. Мы с отцом жили вдвоем, в снимаемой на окраине Москвы однушке. Он много работал, но денег не хватало: иногда по нескольку месяцев не получалось платить за съем. Что уж было говорить о покупке пианино.

В тот день я поехала в книжный магазин. Забрела в нотный отдел. В одну руку попал зеленый сборник Милича для первого класса с нарисованными скрипичными и басовыми ключами. В другую — «Школа беглости» Че́рни. Мне ничего не говорила ни та, ни другая фамилия. Я положила Милича и Черни на стул и полезла в шкаф.

Тут-то мы и познакомились. Произошло это, как у всех порядочных людей, совершенно случайно. Хотя… Ладно, оставленный мною стул с Миличем и Че́рни просто-напросто перегородил ей проход. Я услышала ворчание и шум отодвигаемого стула. Пожилая, невысокая, чуть полная темноволосая женщина нагнулась к учебникам музыки и довольно громко произнесла:

— И Че́рни, гляди-ка, у них есть!

— А откуда вы этого… Черни́ знаете? — не расслышав, на какой слог ударять фамилию, спросила я.

— Так я, — она гордо подняла постаревшее уже лицо, — учительница музыки. — Преподаю на дому, станция Москва-Каланчевская, у площади трех вокзалов, — и продиктовала свой номер.

2.

О музыке я, за исключением того, как рисовать скрипичный и басовый ключи, ничего не знала, и начали мы с самого начала, то есть с зажимания ладонью шарика. На первом занятии Эмма Федоровна показала мне ноты и знаки. 

— Что такое бекар? — задавала вопрос Эмма Федоровна.

Теория давалась мне легко, я запоминала быстро и сразу же отвечала:

— Знак, который убирает диезы и бемоли. Действует до конца такта.

Мы брали следующую тему, открывали ноты, но тут Эмма Федоровна снова указывала на знак бекара и спрашивала, что это и чему служит. Поначалу я думала, что она переспрашивала, чтобы меня проверить. Вскоре я поняла, что происходило это по другой причине: она забывала.

3.

Спустя пару занятий Эмма Федоровна познакомила меня со скрипачкой и пианисткой Лизой, темноволосой короткостриженой девушкой чуть старше меня, которая тоже у нее занималась. 

— Лизавету я позвала к себе пять лет назад, когда не могла уж больше слушать ее скрипичных завываний этажом ниже. — Эмма Федоровна чуть улыбнулась. — Лиза живет тут же, в этом же доме.

Девушка отвернула голову и сразу же отошла, скрестив на груди руки, в одной из которых была скрипка. Отношения с Лизой у меня не заладились. Она держалась в стороне и меня за музыкальную неграмотность презирала. Я, в свою очередь, испытывала к ней абсолютно то же, только уже за высокомерие и спесь.

4.

Однажды, спустя несколько месяцев, мы с Лизой долго стояли перед квартирой Эммы Федоровны. Звонили, стучали: никто не отвечал. Вспомнили, что по воскресеньям она ездила в Малый зал консерватории имени Чайковского слушать скрипачей и пианистов, и понеслись туда. Охранник сказал:

— Вчера какую-то старушку на скорой увозили. Спускалась по лестнице, упала. Номер больницы ща принесу.

Эмму Федоровну положили в отделение неврологии. Врач назвал это черепно-мозговой травмой. Звучало страшно. Тем страшнее, что ни одна из нас не понимала, что это такое. Невролог спросил, не было ли каких проблем до этого. Мы с Лизой переглянулись и разом поняли, что подумали об одном. 

— Она немного… ну, забывала, что ли.

Врач, который вместе с нами во время беседы стоял, сел, подперев лоб ладонями.

— Тогда придется тяжко. Травма усилит потерю памяти. 

Мы с Лизой бухнулись на один имеющийся в кабинете стул, всхлипнули и заревели. Успокоившись, Лиза сказала мне: 

— А ведь Эмма Федоровна меня взяла не из-за «завываний скрипичных». Папа пил, и каждый раз, когда я играла, он заводился, кричал и грозился ударить. Это-то Эмма Федоровна и услышала. И позвала к себе.

5.

На другой день нас пустили в палату, и мы бросились обнимать Эмму Федоровну. Она, одетая в больничную пижаму, не обняла нас в ответ. Удивленно помолчала, пересела с кровати на стул и слабо спросила:

— Мы знакомы? 

Я начала удивленно что-то бормотать, но Лиза перебила меня:

— Нет. Мы… — Лиза оглянулась, будто хотела найти ответ в палате. — Волонтеры. Да, волонтеры, — кивнула она ошарашенной мне. — Будем вам помогать. 

Когда мы привезли Эмму Федоровну к ней домой, она спросила, почему здесь стоит пианино. 

— Осталось от старых хозяев, — бросила Лиза.

Сбоку, на столе, лежали мои старые учебники: зеленый, Милича, для первого класса, со скрипичными и басовыми ключами, и «Школа беглости» Че́рни.

— Черни́ какой-то, — задумчиво произнесла Эмма Федоровна.

6.

Мне всегда хотелось заниматься музыкой. Еще больше втайне мне хотелось музыку преподавать. Разумеется, для этого нужно долго учиться, но…

В день приезда мы как бы случайно спросили Эмму Федоровну, не хотела бы она — раз уж остался от старых хозяев инструмент — научиться играть. Поэтому дважды в неделю мы с Лизой (помимо скрипки, она играла на фортепиано) шли к железнодорожной станции и садились в электричку до Москвы-Каланчевской. Пересекали площадь трех вокзалов и звонили в квартиру Эммы Федоровны. Она открывала. Видно было, что она немного, как полагается ученице, волнуется.

Проза
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Читайте также
Столики

Елена Исаева

Столики
3 марта 2020, 14:37
Проза

Юлия Шичкова

Путешественно
Путешественно
1 марта 2020, 17:20
Проза

Анастасия Чернова

Победа навсегда
Помню только, что скрыться было невозможно — все стало черным и неразличимым. Мы куда-то бежали, точнее, утягивались, словно водоворотом, спешащими людьми. Портреты наших фронтовиков уже не парили над головой, но спускались ниже, будто щиты закрывали лицо. Некоторые участники шествия торопливо натягивали на фотографии целлофановые пакеты, другие пытались укрыться под зонтом. Но это не могло спасти. […]
1 марта 2020, 17:07
Проза